Madre de menor que cayó desde el cuarto piso revela que su hija dejó una carta de despedida

Luego de conocerse el caso de la menor de 12 años que cayó desde el quinto piso de su colegio Saco Oliveros en Salamanca. Esta vez, la madre de la niña, Yahaira Puente, brindó más detalles acerca del terrible hecho y confirmó que su pequeña ha sido víctima de bullying en su colegio, debido a que dejó una carta de despedida.

“Ella ha dejado una cartita como despidiéndose, pidiendo perdón, porque se sentía saturada y ya no aguantaba. La verdad no entiendo cuando uno le ha dado tanto amor por parte de su papá y su mamá, todos la amamos. Le hemos dado todo lo que ha estado dentro de nuestro alcance y no nos imaginábamos qué tanto le podría afectar esos comentarios”, declaró consternada la madre de familia a Al Estilo Juliana.

Asimismo, mencionó que su pequeña no le había comentado nada que se burlaban de ella por el corte de cabello. Sin embargo, solo le contó que hubo comentarios desafortunados por su estatura y contextura.

“De su cabello no me había dicho nada que se burlaron de ella, lo que sí me decía era que le molestaban por su estatura, que ella se sentía en un momento gordita y por eso usaba la ropa suelta. Lo de su cabello no me había mencionado a mí”, sostuvo Yahaira Puente.

Por otro lado, negó que la menor a raíz de estas burlas se haya sometido a una dieta alimenticia y que el nivel bajo de hemoglobina se debe al fuerte impacto que le ocasionó perder mucha sangre. “Su pelvis la tiene destrozada, entonces mi niña ha estado sangrando y desde la Clínica San Juan de Dios ha estado perdiendo sangre, por eso ha bajado a 6 (la hemoglobina)”, explicó.

Puente mencionó que su única hija se cayó desde el quinto piso, espacio donde no había nadie. Por ello, cuestionó el motivo del por qué se encontraba abierto y tendría acceso a los estudiantes.

Además, pidió que el caso de su hija sea tomado como ejemplo para que se preste la debida atención. “Mi niña tiene un propósito de vida y eso lo puedo jurar porque esto será un antes y un después. Lastimosamente ella ha tenido que ser la elegida para que esto tenga un sentido de ser. Mi niñita está pasando por un tema de bullying y esto debe parar, no es normal”, indicó la madre de familia.

En este sentido, solicitó a los colegios estar pendientes de los casos de bullying. “Hay que estar al pendiente y los colegios sobre todo que es el segundo hogar donde los niños van tienen que estar al pendiente, los tutores dónde están, si se quejan los mismos niños si les hacen saber por qué no accionan”, mencionó.

Chats confirman caso de bullying

El programa de ATV, también publicó un chat grupal que pertenecería al grupo de la menor de 12 años. En este mensaje, se lee que uno de sus compañeros acepta que la adolescente era víctima de bullying por parte de quien sería sus amigos.

“(…) Te metías con su nariz todo el tiempo, dsps de que no te dio bola, lo mismo con Gael”, se lee en una parte del mensaje.

Otra compañera habría indicado que no es el único caso. “Se meten con el físico de todos, pero como dijo la miss, hay personas que pueden reírse y que por dentro la pasen mal”, habría escrito otra menor.

