Abogado del colegio Saco Oliveros sobre bullying en la institución: “No nos hemos enterado”

La noticia de una niña que cayó del cuarto piso de su escuela ha conmovido a miles de ciudadanos, pero no parece haber sucedido lo mismo con los representantes del Saco Oliveros de Salamanca, institución donde ocurrió la tragedia. Tras conocerse que la menor era víctima de bullying en el centro de estudios, el abogado del colegio, Américo Chueca, optó por señalar que los problemas de la menor se originaban en casa.

“Ella venía de su casa así”, dijo el abogado en conversación con Al estilo Juliana. “En el colegio no nos hemos enterado que ha sido sujeta a bullying. No hemos tenido conocimiento”, agregó para luego señalar que los padres sí conocían del caso y no informaron a la institución educativa. “Si nosotros no sabemos nada, ¿cómo vamos a intervenir?”, recalcó la defensa legal del Saco Oliveros.

Chueca procuró repetir en constantes oportunidades que el colegio se había hecho cargo de los gastos en atención a la menor, pero fue detenido por la conductora del programa, quien recalcó que aquellas eran las acciones mínimas que podía asumir la institución. Esta recalcó el hecho de que la menor, tras llegar a la escuela, se ausentó de clases durante las dos primeras horas del día sin despertar mayor preocupación en los trabajadores.

“Acá tenemos que dividir las cosas. Estamos tratando de averiguar cuál es la verdad y la única verdad la tiene la niña. Todo lo que estamos hablando son especulaciones”, recalcó el abogado para luego señalar que por cada institución del Saco Oliveros se cuenta con dos psicólogos. “Lo que sí nos hemos enterado es del conflicto familiar que ha tenido”, repitió tras asegurar que desconocía lo que ocurrían dentro de la escuela.

Defensoría del Pueblo se pronuncia

El representante de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, señaló que las declaraciones del abogado Chueca muestran un desconocimiento en el manejo de la norma sobre violencia en las escuelas. “El hecho de decir que el padre es culpable es un desconocimiento total de la norma”, recalcó para luego condenar la inacción de la institución ante las evidencias de acoso contra la menor que ahora se encuentra bajo cuidado médico.

Huerta señaló que cuando se identifican casos de bullying en las escuelas el director es el primer responsable de lo sucedido, pero también el resto de trabajadores de la escuela y los padres. “Tenemos que juntar a víctima y agresor, así como a la familia entera”, dijo sobre el manejo de casos para luego mencionar que se iniciará una investigación a los colegios Saco Oliveros para determinar si cumplen con las normas establecidas.

“Aún así no existan normas, un niño o niña merecen toda nuestra atención. Todos somos responsables. Lo que no puede hacer un colegio es echarle la culpa a un papá”, resaltó para cuestionar el tipo de atención que también le estarían brindando a la familia de la víctima. La Defensoría confirmó que ya se encuentran en contacto con la Ugel y el hospital donde viene siendo atendida la menor víctima de bullying.

Alberto Huerta apeló al instinto humano del educador y el docente frente a las vidas que tienen a su cargo. “Una niña con baja autoestima ya me tiene que llamar la atención y hablar con los papás en comunidad”, dijo para recalcar también la importancia de la labor de los psicólogos en la atención de los menores a su cargo. Existen protocolos y normas a seguir para atender casos como el sucedido hoy.

