Indecopi anunció investigación a colegio luego que menor cayera de cuarto piso por presunto caso de bullying

Gran conmoción ha causado el caso de Luhana, una escolar de 12 años, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Guillermo Almenara, luego de caer del cuarto piso de su colegio ubicado en Salamanca, distrito de Ate. El padre de la niña manifestó que este accidente habría sido a causa del bullying del que su hija era víctima por parte de sus compañeros de clase.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado para anunciar que luego de tomar conocimiento de este caso, ha dispuesto que la Dirección de Fiscalización de inicio inmediato de una supervisión en la institución educativa Saco Oliveros de Ate.

“Como parte de las diligencias se indagará sobre los hechos ocurridos, así como las acciones que se encuentra adoptando la institución educativa para dar atención inmediata al caso”, señaló en el documento.

Indecopi indicó que el colegio podría ser investigado en un procedimiento administrativo sancionador y ser multado con más de S/2,070,000.00 (450 UIT) si se detecta incumplimientos a las normas en materia de protección al consumidor y a la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, de acuerdo a la Ley 29179.

La entidad lamentó lo ocurrido y reiteró su compromiso de mantenerse en alerta a fin de evitar que más escolares resulten afectados. En ese sentido, instó a la ciudadanía en general a prevenir y evitar situaciones de violencia en las aulas de clase. “La sana convivencia requiere del compromiso y trabajo de las familias y la sociedad en conjunto”, finalizó.

Obligación de colegios

El Indecopi recordó a los directivos y maestros de los colegios que están en la obligación de garantizar una convivencia sana y sin violencia entre los alumnos, a fin de prevenir el bullying en las aulas.

Deberes de los colegios:

· Entregar un boletín informativo sobre las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar al inicio del año escolar.

· Contar con uno o más profesionales en psicología titulados, colegiados y habilitados.

· Implementar un Libro de Registro de Incidencias.

· Establecer un Plan de Convivencia Democrática.

· Contar con un equipo responsable de fomentar la convivencia democrática.

· Adoptar medidas de asistencia y protección ante situaciones de acoso escolar cumpliendo el protocolo “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescente”, establecido por el Ministerio de Educación.

Los colegios que están en la obligación de garantizar una convivencia sana y sin violencia entre los alumnos. (Andina)

Reportar incumplimientos

El Indecopi cuenta con diferentes canales a disposición de la ciudadanía para presentar una denuncia en caso una institución educativa no cumpla con sus deberes:

- Vía correo: colegios@indecopi.gob.pe / sacreclamo@indecopi.gob.pe

- Portal web: Reclama Virtual

- Vía telefónica: 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias)

- Formulario web: Vigilancia Ciudadana

Además, se puede presentar un reclamo en el Libro de Reclamaciones del colegio particular y una denuncia ante cualquier oficina de Indecopi a nivel nacional de manera presencial.

Finalmente recordó que los casos de bullying en escolares deben ser reportados en el portal SíseVe del Ministerio de Educación.

Estado de salud de la menor

La menor de 12 años tiene varias fracturas en la pelvis y la columna comprometida por lo que requiere de varias operaciones. Actualmente se encuentra en UCI en el hospital Guillermo Almenara y requiere donantes de sangre.

Niña que cayó del cuarto piso de colegio tiene múltiples fracturas

El padre de la víctima denunció que las autoridades del colegio no le han brindando información de cómo su hija cayó del cuarto piso. “Cuando yo fue a reclamar el director se escondió”, dijo en ATV Noticias. “Me sorprende que haya ocurrido esto. Quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron o si se ha caído. He pedido las cámaras, pero me dicen en el colegio no hay. ¿Y dónde está el personal de seguridad del colegio?”, agregó.

SEGUIR LEYENDO