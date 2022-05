Cómo identificar el bullying o acoso escolar en los niños

Cómo detectar el bullying o acoso escolar en los niños. (Foto: Archivo difusión)

El acoso escolar, también llamado bullying, es un problema social cotidiano. En los últimos meses, Perú ha tenido en las portadas de diversos medios denuncias por acoso escolar, donde los connacionales han podido presenciar el daño severo que puede recibir un menor víctima de bullying.

Este acoso puede presentarse de dos formas, o es muy evidente o viene envuelto en comentarios o bromas que generan un impacto negativo en el menor, a su vez, la agresión puede ser física, psicológica o verbal, y es por esa razón que los padres de familia deben estar atentos ante cualquier señal.

IDENTIFICA EL BULLYING

Recuerda que el bullying inicia por parte del agresor y para identificar si un niño lo es debes de tomar en cuenta las siguientes características.

- Un niño agresor suele crecer en un ambiente desestructurado o disfuncional, donde la violencia es normalizada.

Es probable que cuando el niño sea pequeño no presente alguna característica de ser agresor, pero en algunos casos esto se hará más notorio a medida que van creciendo.

- Durante la etapa escolar logran imponer cierto grado de poder contra sus compañeros. Esto no debe ser confundido por liderazgo, ya que, la fuente de poder del niño agresor es la fuerza, por la edad (mayor), el tamaño o inclusive el estatus económico.

- En el ámbito familiar, el niño (a) acosador puede tratar mal a los hermanos menores o mascotas. Esta es una señal clara que los padres deben de analizar.

- Si tienen una conducta o comportamiento inadecuado, es muy difícil que acepten el error y que pidan disculpas porque dejan de lado la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Por otro lado, también es necesario identificar si nuestro hijo o hija es la víctima y para hacerlo debemos de tomar en cuenta las siguientes características.

- Los menores de edad con inseguridad y baja autoestima son posibles víctimas.

- Niños y niñas que han crecido en un ambiente hostil donde no tenían voz ni voto y su opinión no importó, son potenciales víctimas, ya que son más vulnerables a recibir agresiones y no poder contarlo o decirlo.

- Según algunos especialistas, antes existían algunas características de una posible víctima, tales como usar anteojos, ser de estatura baja, ser tímido o poco sociable.

Group of kids bullying a girl at the school and laughing while pointing at her - education concepts

¿QUÉ HACER?

Hay que tener en claro que el bullying, es un problema de salud mental, ya que tiene un impacto en el desarrollo integral de la persona e inclusive puede repercutir en la etapa adulta.

Uno de los primeros impactos se verá en la misma etapa escolar, donde el menor que sufre el ataque, tendrá una baja autoestima, será menos sociable e inclusive reducirá su rendimiento académico.

Por el lado del los menores que atacan, estos pueden generalizar la violencia a todas las relaciones que tienen, es decir, los ataques se extenderán en la familia que él integre. Asimismo, pueden desarrollar conductas que busquen infringir la ley, como por ejemplo, secuestrar, robar o extorsionar

Los padres y adultos deben de dejar de lado la idea de que la víctima es quien busca ser atacado o es quien “se lo ha buscado” porque tal como lo mencionamos, el bullying inicia con el agresor.

Es necesario que los tutores hagan caso a lo que el menor les indica y lo que ven. De ser el caso, los padres deben guardar la calma con los sentimientos que ellos sientan como adultos y desarrollar un clima de confianza e intimidad con el hijo o hija para que este (a) se sienta seguro y narre todo lo que desee contar.

Con la versión dada por el menor, los padres deberán hacerlo sentir protegido, debido a que tomarán algún tipo de acción para que esto no continúe (sobre todo en el caso de la víctima).

Cuando recojan lo dicho por el menor, será momento de acudir a la institución donde se está ejerciendo el acoso escolar y hablar con los docentes y autoridades de la institución educativa, ello con el fin de corroborar la versión y en lo posible, evitar exponer a la supuesta víctima. Finalmente el caso se evaluará y se tomará las acciones necesarias para poner fin al acoso escolar.

Padre abrazando a su hijo. (Foto:Captura)

SEGUIR LEYENDO