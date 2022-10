Angye Zapata asegura que madre de Martín Távara sabía de las agresiones que sufría por parte del futbolista

Angye Zapata reveló el infierno que vivió al lado del futbolista de Sporting Cristal. (ATV)

Angye Zapata ya no pudo más y decidió salir al frente para denunciar al futbolista Martín Távara de haberla golpeado. Con pruebas en mano, la bailarina acusó al deportista de masacrarla y vivir un infierno con él. Incluso, fue víctima de amenazas, indicó la agredida.

La joven señaló que su entorno sabía de la violencia que sufría, entre ellos, la madre de Martín Tavara. Pese a que le enseñaba los golpes, Angye Zapata cuenta que la señora jamás hizo nada.

“Su madre estaba enterada, la señora siempre creía que su hijo era el mejor que había logrado mucho, yo incluso le hacía videollamada, le enseñaba los golpes y ella decía ‘por qué te ha hecho eso’”, indicó a Magaly Medina, quien se mostró bastante consternada.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ indicó que la mejor decisión que ha tomado es denunciar públicamente a su agresor, pero también debe seguir el proceso por la vía legal para obtener justicia.

“Lo mejor que has hecho es eso, necesitas terapia, no sé si esto quieras llevarla por la vía legal, aunque como ya hemos visto no sirve, tú ahora céntrate en no encontrarte con este tipo de hombres, ahora debes salvarte tú”, señaló.

“Con todas las pruebas que me muestras, estás revelando que este chico tan joven es un alcohólico, ludópata, violento, no debiste callar tanto tiempo”, indicó en otro momento.

Angye Zapata denuncia violencia por parte de Martín Távara.

La fuerte confesión de Angye Zapata

La bailarina de ‘Alma Bella’ asistió al set de Magaly Medina para mostrar las amenazas que ha recibido por parte del deportista. Incluso, le pide que no se le cruce por “porque te voy a centrar para encontrarte y sacarte la...”.

“La primera vez que me golpeó fue en una casa del amigo de él, estaba en estado de ebriedad, habían varias personas presentes y no decían nada. Me decía que me quitara todo lo que tuviera encima, porque él me lo había comprado”, contó en el programa de Magaly Medina.

Aunque decidió terminar con él, Angye cuenta que decidió darle otra oportunidad por que el futbolista se puso a llorar y le dijo que la amaba mucho. “No solo pasó una vez, pasó reiteradas veces, para ser exacta seis o siete”, comentó. “Mi mayor error fue poner su carrera y su bienestar económico antes del mío y de mi integridad como mujer”, contó.

Asimismo, mostró imágenes de los moretones y las marcas que le habían quedado producto de los golpes que le propinó el deportista, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

SEGUIR LEYENDO