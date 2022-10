Magaly Medina habló sobre el caso de Gabriela Sevilla: “Sinceramente, creo que esa bebé Martina no existe”

Magaly Medina sobre el caso de Gabriela Sevilla: “Sinceramente creo que esa bebé Martina no existe”. | Magaly Tv: La firme.

El caso de Gabriela Sevilla causó gran conmoción en la sociedad peruana cuando salió a la luz, pues de acuerdo a sus familiares, desapareció sin dejar rastros cuando abordó un taxi en Villa María del Triunfo para dirigirse a la clínica a dar a luz.

Durante varios días fue intensamente buscada por la policía y hasta se planearon movilizaciones para exigir su aparición; sin embargo, este caso dio un giro inesperado cuando finalmente apareció, y es que según las autoridades ella nunca estuvo embarazada.

Tras revelarse los exámenes que se le realizó, Gabriela Sevilla decidió romper su silencio y afirmó que sí estuvo en la dulce espera, por lo que pidió que la ayuden a encontrar a su bebé, a la cual nombró Martina.

Debido al impacto que generó este caso, Magaly Medina decidió salir a pronunciarse y dio a conocer información inédita sobre la presunta afectada, señalando que los exámenes médicos que se le realizaron fueron hechos de manera correcta, por lo que la bebé no existiría.

“Tenemos que parar la búsqueda de la criatura que ella dice y ha puesto en sus redes sociales, pidiendo que ayuden a buscar a Martina. Sinceramente, en mi papel de periodista, tratando de mantener las distancias y tratar de ser equilibrado, yo creo sinceramente que esa bebé Martina no existe”, precisó la ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica periodista pidió a los televidentes tomar este caso con seriedad, pues muchos de ellos pese a las pruebas que se presentaron, siguen creyendo en la versión de Gabriela Sevilla.

“Hay un hecho que es incuestionable y que los científicos han dicho, pero como a nosotros siempre nos gusta especular, nos gusta el cuento la telenovela, hacerlo más largo, decimos que no, no puede ser. Dejemos de especular y vayamos solo a la ciencia”, comentó.

Magaly Medina sostuvo que la prueba de sangre que le hicieron cuando estuvo en el Hospital Militar fue determinante para concluir que ella no estaba embarazada, pues habían unas hormonas que se encontraban en sus niveles normales.

“A ella le lograron sacar exámenes médicos, exámenes de sangre y está científicamente la prueba hormonal que le hicieron, de si ella había estado embarazada, antes, durante o después, determina ahí que era negativo. Ella no estuvo embarazada ni pudo haber dado a luz”, precisó.

Gabriela Sevilla afirmó que sí estaba embarazada. Fotos: Infobae

Gabriela Sevilla se pronunció

Esta tarde, por primera vez desde que su caso se hizo público, Gabriela Sevilla se pronunció y aseguró que estuvo en estado de gestación. Ella precisó que cuenta con exámenes de latidos de su bebé, algo que le serviría de prueba para demostrar que no miente.

“No me niego a que me hagan exámenes. Cuando nació, mi bebé no la escuché llorar, tengo la esperanza de encontrarla, voy a ir a buscar a mi bebé”, dijo a los medios de comunicación que la escucharon.

SEGUIR LEYENDO