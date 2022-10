Magaly Medina se indigna con Vicky Torero al saber que perdonó infidelidad de Kike Suero

(Magaly Tv La Firme).

En la última edición de ‘Magaly Tv La Firme’, la popular ‘Urraca’ se mostró molesta por la decisión de Vicky Torero quien perdonó la presunta infidelidad del cómico Kike Suero pese a las imágenes que se mostraron en el programa donde se le vio muy cariñoso con una jovencita en Tacna.

Sin miedo a las críticas y orgullosa de su relación, Vicky Torero se muestra en todas sus redes sociales desbordando amor con el cómico. Tras enterarse de esta situación, Magaly Medina señaló que ahora entiende del por qué la actitud calmada de Kike Suero cuando recibió la cachetada de su pareja.

“Por eso es que él [Kike Suero], cuando ella se fue, estaba tan confiado acá que la cachetada no le dolió nada, absolutamente, más bien se reía. Las imágenes son elocuentes, hablan por sí solas, entonces esa es una falta de respeto gravísima sobre todo cuando tienes pareja que está con tu hijo bebé en tu casa”, sostuvo la periodista.

La popular ‘Urraca’ no dudó en calificar a la joven madre de ser una persona que carece de autoestima y que por culpa de su perdón “tan fácil y rápido”, no tiene dudas de que el cómico volverá a cometer el mismo error, pero aún peor.

“Vicky Torero pues lamentablemente, son personas que tienen el autoestima muy baja. “¿Cómo te reconquistó?”, “es que me cocina, me canta canciones”. Yo le tiraría la sartén por la cabeza. Te cocina, te canta canciones, pero que no te adorne pues, porque ahora ya sabe que eres tan fácil de convencer que la próxima lo va hacer y peor todavía, porque sabe tu siempre estarás ahí salvaguardando el hogar y la familia. Ay, por favor... que se ponga de moda otra vez la dignidad”, apuntó la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’.

¿Por qué perdonó Vicky Torero a Kike Suero?

Los ‘urracos’ de ‘Magaly Tv La Firme’ se contactaron la aún pareja del cómico para preguntarle el por qué decidió perdonarlo.

“Yo tengo un hogar que por cinco segundos de un error tal vez que cometió Kike, no vamos a echar a la basura los planes que tenemos”, señaló Vicky Torero.

Asimismo, la madre del último hijo de Kike Suero aseguró que el cómico está haciendo méritos para reconquistarla. “No es perdonar, es que vale más la familia... yo no voy a pisar el palito, son tres años de relación, un hogar, tampoco está bien, en un momento de cólera sí lo dije, me chocó pero analizándolo bien, tampoco es que le crea a Kike”, agregó la joven.

Por otro lado, Torero aseguró que ahora será más precavida por lo que acompañará al cómico a sus presentaciones al interior del país. “Se tiene que volver a ganar la confianza otra vez”, apuntó.

¿Qué dijo Kike Suero?

Por su parte, el cómico continúa negando la infidelidad y contó que su relación con Vicky Torero ha vuelto a estar en su mejor momento.

“Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya no estoy durmiendo en el sillón, ya todo está bien, estuvo incómoda dos días y tenía que respetar su espacio, porque si no hay respeto, no hay nada”, expresó Suero.

SIGUE LEYENDO