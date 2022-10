Magaly Medina recuerda el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda, a un año de su emisión

Magaly Medina recuerda el ampay de Melissa Paredes | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina se tomó un tiempo en su programa del jueves 20 de octubre del 2022 para recordar el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda que se emitió hace exactamente un año en su espacio de ATV. Como se recuerda, el equipo de la ‘Urraca’ grabó a la pareja el 19 de octubre del 2021 y reprodujeron el video al día siguiente en televisión nacional.

Sin embargo, este momento paralizó a la farándula, pues se convirtió en noticia de gran interés para el público, a tal punto de hacerse tendencia en diversas redes sociales e incluso hacer que la exconductora de ‘América Hoy’ salga a dar explicaciones.

“Hoy día se cumple un año de aquel ampay con el que varios programas tuvieron información y material para hablar días y semanas. Aquel ampay del martes 19 de octubre que nosotros propalamos al día siguiente, un miércoles 20, un año ya”, señaló al inicio la figura de ATV.

Magaly Medina recuerda ampay de Melissa Paredes. (ATV)

Cabe precisar que, Melissa Paredes salió a explicar que ella ya estaba separada de su esposo Rodrigo Cuba, por lo que no tenía problema en iniciar un romance con su entonces bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda. Pese a su versión, el futbolista salió a desmentirla y desde entonces crearon un conflicto mediático que duró por meses.

Sin embargo, Magaly Medina explicó cómo fue el proceso para conseguir este material y destacó el trabajo de su equipo. “Después de un largo seguimiento, después de intercambiar datos, después de hacer el trabajo profesional al que están avocados mis investigadores y reporteros, se pudo cruzar información y descubrir a Melissa Paredes”, sentenció la ‘Urraca’.

Finalmente, hizo una crítica hacia la modelo y el futbolista, asegurando que durante todo este tiempo de conflicto televisivo, ambos se despreocuparon de las consecuencias que podría sufrir su hija en medio del enfrentamiento. Como se recuerda, ahora Melissa Paredes, Anthony Aranda, Rodrigo Cuba y Ale Venturo han logrado consolidar una relación sana en favor de la menor.

“Un ampay que ella ahora niega, que siempre ha negado, pero lo único bueno al cumplir un año de este ampay es que, por lo menos, ella, su ‘gato’ activador, su ex el ‘Gato’ Cuba y la nueva novia parecen estarse llevando bien. Todo en aras de volver a ver su pequeña. Ya no se acuerdan que durante todo el año se portaron tan mal como si realmente no les importara la criatura. Eso es de padres insensibles, que no tienen corazón y que les gana la furia y la ira antes que el cariño por sus pequeños”, sentenció.

