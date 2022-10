Caso Gabriela Sevilla: lo que se sabe de la gestante que desapareció rumbo a la clínica cuando iba a dar a luz

Más detalles del caso de la desaparición de Gabriela Sevilla. (ATV)

Un caso ha conmovido a todo el país. Gabriela Sevilla Torello, la mujer de 30 años con nueve meses de gestación que tomó un taxi en dirección a una clínica privada luego de entrar en labor de parto, hasta el momento no se conoce su paradero. Familiares, amigos y usuarios en las redes sociales se han unido para encontrar no solo a la madre primeriza, sino también a su hija, quien ya habría nacido.

Sevilla Torello salió de su casa, ubicada en el jirón Italia en el distrito de Surco, el día 19 de octubre a las 7:20 p.m. con dirección a la Clínica Internacional de San Borja. Este sería el punto de encuentro con su pareja Ramiro Gálvez, quien mantuvo comunicación durante el trayecto e incluso le envió una fotografía del taxista, pero minutos más tarde, Gálvez ya no supo más de ella ni de su hija.

La imagen difundida en redes sociales se visualiza un tanto borrosa, pero se aprecia a una persona al volante del sexo masculino. El conductor llevaba una casaca oscura con líneas aparentemente amarillas.

La madre de la joven gestante, Rita Torello, solo pide una cosa: volver a ver a su hija y a su primera nieta. “Me están arrebatando todo, todo mi corazón está partido en dos”, declaró Torello con voz entrecortada al programa Al Estilo Juliana.

Gabriela estaba ilusionada porque iba a ser mamá por primera vez. Martina era el nombre que eligió para su pequeña, cuenta la abuela. “Me dice: mamá se me ha roto la fuente estoy yendo para la clínica en un taxi, estoy por San Roque”, indicó.

Ante ello, los padres de Gabriela y su pareja la esperaban en la clínica, pero ella nunca llegó. Rita Torello pasa por la peor pesadilla de su vida al no conocer el estado de salud de su hija. Los efectivos policiales han llegado hasta las instalaciones de su departamento para recoger todo tipo de prueba que ayuden a saber del paradero de esta joven.

Caso Gabriela Sevilla Policía revela algunos detalles de la desaparición

Un posible giro

En la mañana, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, pidió a los ciudadanos que reportaran cualquier información. La Policía Nacional del Perú de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes manejaba dos hipótesis, una de ellas era que se trataría de una organización de trata de personas y la otra que Gabriela se podría encontrar en otro centro de salud debido a la emergencia. La última era la que todos esperaban.

Sin embargo, esto ha dado un giro para los familiares, debido que la denuncia no fue puesta por su pareja Ramiro Gálvez, sino por el padre de Gabriela. “Y si se la ha llevado y de repente para quitarle a su bebita”, señala la madre.

Por su parte, el Mayor Gustavo Ramírez de la comisaría Sagitario, manifestó que la pareja de la madre primeriza está participando de las diligencias. “Acá solo está la familia de la señora, (el esposo) está en diligencia”, manifestó el mayor ante la pregunta si Gálvez se encontraba en la vivienda.

Hasta el momento, alrededor de las 10 de la noche, el esposo de Gabriela rindió sus manifestaciones ante las autoridades. Mientras que, los vecinos han decido hacer una vigilia tras más de 24 horas desaparecida. Aún la información se encuentra en desarrollo.

Esposo de Gabriela Sevilla rinde su manifestación en la Policía Nacional. (Latina)

No hay registro en aplicativo

En primera instancia, se habría informado que Gabriela tomó un taxi por aplicativo. No obstante, la empresa descartó que haya sido así luego de una verificación por la zona. En este sentido, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Surco aún no visualizan las imágenes de la joven saliendo de su departamento, debido que al no tener las características exactas del vehículo ha sido más complicado.

La última foto tomada por Gabriela.

Más datos

Gabriela mide 1.72 metros, tiene cabello castaño oscuro y sus ojos también son castaños. La última información que brindó la Policía habría salido vestida con una leggins, una polera oscura y una maleta pequeña. Cualquier información se pueden comunicar a las autoridades o al número al 980 706 170.

SEGUIR LEYENDO