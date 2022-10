Cómo es la relación de Anthony Aranda con Rodrigo Cuba un año después del ampay con Melissa Paredes

Anthony Aranda habla de su relación con Rodrigo Cuba, expareja de Melissa Paredes. | América TV

Un día como hoy, 20 de octubre, Magaly Medina emitió un ampay que conmocionó a la farándula peruana. Un video comprobaría que la actriz Melissa Paredes estaba en salidas con Anthony Aranda su bailarín de ‘Reinas del Show’. En aquel entonces, la joven estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Aunque en un principio, Melissa Paredes indicó que estaba separada de Rodrigo Cuba, fue el mismo deportista quien señaló que no era cierto. Tiempo después, la pareja se divorció y la exconductora de TV sigue manteniendo su versión. Ambos han tenido encuentros y desencuentros legales, los cuales terminaron perjudicando a su hija. La justicia determinó que la pequeña sea cuidada por la abuela paterna hasta que se solucione esta situación. Meses después, la pareja se reencontró con su pequeña.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, por su parte, hicieron sus vidas y hoy en día mantienen una relación cordial. Cada uno está a punto de cumplir un año con sus parejas, Anthony Aranda y Ale Venturo, respectivamente.

Sin embargo, la gran pregunta es, cómo es la relación entre Rodrigo Cuba y Anthony Aranda, protagonista del ampay de la entonces esposa del futbolista de Sport Boys.

Según cuenta del coreógrafo, las aguas se han calmado, todo por el bien de la hija de Melissa Paredes. “Todo está muy bien, tenemos un mismo fin todos y vamos a luchar por ese fin”, indicó en ‘En Boca de Todos’.

Melissa Paredes está a punto de cumplir un año de relación con Anthony Aranda.

En otro momento, el exintegrante del staff de ‘Reinas del Show’ explicó que su relación con el futbolista es cordial y respetuosa. “Todo está muy bien, ¿cordial? con mucho respeto, por su puesto. El mayor objetivo es una sola personita, una princesa. Si tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer por el bien de ella, lo vamos a hacer, no hay ninguna duda”, indicó a América Espectáculos.

Asimismo, aceptó que la situación que vivieron tras el ampay le afectó mucho, al igual que a Melissa Paredes. Sin embargo, estuvo en todo momento para apoyar a su pareja.

“Si es difícil, de hecho me afectaba muchísimo, pero debía agarrar más fuerza para que no se me caiga”, explicó.

Respecto a su relación con la participante de ‘El Gran Show’, Anthony Aranda señala que han demostrado que su amor es más fuerte pese a tantas predicciones de videntes, quienes solo le daban meses para culminar su romance. Actualmente, están a solo un mes de un cumplir un año de relación, el 24 de noviembre.

“Con todas las buenas vibras, Melissa y yo siempre para adelante. Me bajé a todos los videntes, brujos, que decían un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, así están. Sí, tenemos una relación linda, mientras ella siga cuidando eso y yo sigan cuidando eso, nos va a seguir yendo muy bien”, dijo.

Aunque indicó que le gustaría tener un hijo con la modelo, el bailarín señaló que este deseo tendrá que esperar. “Hoy por hoy tenemos otras metas, más adelante, Dios quiera, puede ser que sí. Lo bueno es que estamos bien, estamos únicos, estamos saliendo adelante juntos”, concluyó.

¿Qué piensa Rodrigo Cuba sobre Anthony Aranda?

Hace unos meses, Rodrigo Cuba indicó que mientras Anthony Aranda no sea ninguna amenaza para su hija, él está tranquilo. Sin embargo, aclaró que no tenía ningún tipo de amistad con él.

“¿Te molesta que tu pequeña comparta con él? Es una realidad que se va a dar y, mientras mi hija esté tranquila y sana, y no significa ninguna amenaza para ella, no tengo ningún problema“, declaró a ‘Amor y Fuego’ en mayo.

