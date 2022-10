Gabriela Sevilla comparte fotos de gestación y ecografía fetal para probar versión de su embarazo

Gabriela Sevilla muestra supuesta foto de su ecografía. (ATV)

Gabriela Sevilla compartió este viernes unas fotografías de su gestación y ecografía fetal tras los exámenes realizados por el Ministerio Público que niegan su embarazo.

Las imágenes fueron recogidas por Al estilo Juliana. “Mi Marti en sus primeros mesesitos”, se lee junto a una toma en la que se ve a la joven junto a su pareja. En otra se evidencia una ecografía, aunque sin los parámetros biométricos fetales.

La ginecóloga Vicky Vásquez comentó al medio que “clínicamente es muy fácil de identificar” si una mujer ha estado o no embarazada, sobre todo en la etapa del puerperio, período que comienza en la finalización del parto y se prologa durante al menos seis semanas.

Vásquez también señaló que la línea hiperpigmentada, que aparece a medida del desarrollo fetal, tarda “mucho” en desaparecer y podría ser otro indicador para determinar si Gabriela Sevilla gestó.

Según una evaluación compartida esta tarde, la joven de 30 años no presentaba signos de gestación ni de parto reciente o antiguo. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público confirmó que la joven sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes.

Canal N compartió además un examen de sangre realizado este viernes en el laboratorio clínico del Hospital Militar, que arrojó resultado negativo de embarazo. Se trata de la prueba de GCH, la cual verifica la presencia en la sangre de la hormona gonadotropina coriónica, producida normalmente durante el embarazo.

El informe también señala Gabriela Sevilla se encuentra hemodinámicamente estable, es decir, que tiene pulso y presión arterial normal, refirió el doctor Elmer Huerta a RPP.

Gabriela Sevilla afirmó que sí estaba embarazada. Fotos: Infobae

“Suponiendo que dio a luz en la noche, debería tener signos de dilatación del cuello del útero, rasgos de sangre en la placenta o un desgarro vaginal. La parte del laboratorio es importante, pues en el embarazo la mujer produce bastante gonadotropina que no desaparece de un momento a otro, pero la joven no tiene rastros”, agregó el médico.

Representantes de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron esta tarde a la vivienda de Gabriela Sevilla para continuar con las diligencias a raíz de los resultados de la evaluación clínica.

Sevilla no abrió la puerta de su casa, pese a que los funcionarios tocaron timbre en al menos tres oportunidades. Paulo Loayza, representante del Ministerio Público, confirmó a Canal N que aún “falta realizar un examen corroborativo” de biología forense y otro de orina que Gabriela Sevilla se negó a pasar.

Habla Gabriela Sevilla

Por primera vez desde que su caso se hizo público, Gabriela Sevilla aseguró que estuvo en estado de gestación y que cuenta con exámenes de latidos de su bebé.

Gabriela Sevilla subió fotos de su embarazo a sus redes sociales. (ATV)

“No me niego a que me hagan exámenes. Cuando nació, mi bebé no la escuché llorar, tengo la esperanza de encontrarla, voy a ir a buscar a mi bebé”, dijo a los medios. Agregó que mañana asistirá a la Fiscalía a brindar su declaración sobre este caso.

Las declaraciones del ministro Willy Huerta, donde indicó que ella nunca estuvo embarazada, han afectado en gran medida a la familia. Su padre declaró esta tarde ante la prensa y se mostró conmovido por las afirmaciones del titular del Mininter.

La desaparición

Según la investigación, Sevilla salió de su casa en Surco a las 7:20 p.m. del último miércoles 19 de octubre. Se dirigía a la Clínica Internacional de San Borja con labor de parto.

Allí se encontraría con su pareja Ramiro Gálvez, quien mantuvo comunicación durante el trayecto e incluso le envió una fotografía del taxista, pero minutos más tarde, Gálvez ya no supo más de ella ni de su hija.

Tras 30 horas de búsqueda, Gabriela Sevilla apareció en Villa María del Triunfo. Según la Policía, llegó por sus propios medios y en estado de shock y policontusa a la vivienda de un familiar en ese distrito, desde donde se comunicó con sus padres, quienes la recogieron y la llevaron al hospital Militar.

En medio del caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) llamó a no deslegitimar la búsqueda de desaparecidas en el país, que suman 3.528 hasta agosto.

“La búsqueda de las mujeres desaparecidas es una problemática que no puede ser deslegitimada”, señaló la cartera y pidió “prudencia” en torno a la situación de Sevilla, quien inicialmente fue reportada como desaparecida tras subir a un taxi mientras se hallaba en trabajo de parto.

