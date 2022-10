Embarazada toma taxi para ir a clínica a dar a luz y desaparece sin dejar rastro

Mujer embarazada desaparece luego de tomar un taxi

Una mujer embarazada de 30 años desapareció sin dejar rastro luego que abordara un taxi en la puerta de su edificio para que la conduzca a la clínica donde la esperaba su madre para que entre a sala de operaciones, ya que había entrado en labor de parto.

Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello, según narró su madre, le informó que había roto fuente cuando se encontraba sola en su departamento, por lo que pidió un taxi por la aplicación Beat en el pasaje Italia, del distrito limeño de Surco, hacia la clínica Internacional de San Borja, donde iba a alumbrar a su hija, a la que llamaría Martina.

Su madre narró que cuando Gabriela le indicó que ya estaba en labor de parto, inmediatamente salió a buscarla, pero la joven madre le indicó que iba a irse sola y que abordaría un taxi hasta la clínica que quedaba relativamente cerca. Sin embargo, al llegar al nosocomio esperó varios minutos y llamó insistentemente a su hija hasta que el teléfono dejó de sonar y ella nunca llegó.

Familiares piden ayuda para hallar a Gabriela Sevilla

La desesperación se apoderó de su pareja, su madre y demás integrantes de familia al ver que la mujer embarazada de 30 años no llegó nunca a la clínica.

Temiendo lo peor, la familia buscó durante toda la noche por todos los hospitales de Lima con la finalidad de encontrar a Sevilla Torello, pero en todas las respuestas eran las mismas: su nombre no figuraba ni como ingreso de emergencia.

Pasaron las horas y decidieron poner la denuncia ante la Dirincri, quienes inmediatamente enviaron la alerta de personas desaparecidas y la ficha fue enviada a todas las entidades policiales y patrullas a fin que pueda ayudar a hallarla.

“Han buscado por tdos lados, no ha ingresado a ninguna clínica ni hospital hasta las 6 de la mañana de hoy. No sabemos dónde está, ella ya estaba para dar a luz”, dijo desesperada su madre.

“Ella le tomó foto al taxista y la envió a todos. Me habló a las 7:34 y me dice que ya no la recojamos porque ella se iba a ir de frente a la clínica. La foto fue entregada a la policía”, agregó su familiar.

En las primeras horas de la mañana, efectivos de la policía llegaron hasta la vivienda de Gabriela Sevilla para inspeccionar sus pertenencias y computadoras a fin de encontrar alguna pista que se pueda dar con su posible paradero y corroborar si ha sido víctima de un secuestro o extorsión por parte de personas inescrupulosas.

En redes sociales ya circula la fotografía de Gabriela y el aviso para poder hallarla.

Ficha de la denuncia ante la PNP sobre la desaparición de Gabriela Sevilla

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se unió a la campaña de búsqueda y la ministra de la Mujer, Claudia Dávila Moscoso sostuvo que “hemos dispuesto a la policía todos los recursos del ministerio, no solo recursos humanos a través de nuestra red de voluntarios sino vehículos y todo lo necesario para ubicar a Gabriela”.

“También estamos buscando a través de las redes de Minsa y EsSalud. Hago un llamado a la población porque este caso es de suma urgencia y que se resuelva en el más breve plazo por el bienestar de la mamá y el bebé”, recalcó

Si conoces el paradero de Gabriela comunícate a la línea 114 o al 980706170.

¡Ayúdanos a encontrarla! Gabriela Olga Sevilla Torello desapareció el 19 de octubre del 2022 en Surco a las 7:20pm tras salir de su casa camino a la clínica luego de iniciar labor de parto. Mide 1.72m. Si sabes de su paradero llama a la☎️#Línea114 o al 980706170 pic.twitter.com/7NP6nWLTMZ — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 20, 2022

