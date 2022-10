Mónica Sánchez pide ayuda para Gabriela Sevilla: “La salud mental en nuestro país necesita atención”

Mónica Sánchez se pornuncia sobre caso de Gabriela Sevilla.

Después que la historia de Gabriela Sevilla diera un giro inesperado, Mónica Sánchez usó su cuenta de Twitter para solidarizarse con la joven y pedir ayuda psicológica para ella. Como se sabe, el caso de la joven supuestamente embarazada mantuvo en vilo a los peruanos tras reportarse su desaparición y luego apareciera sin su bebé.

La historia dio un giro cuando el ministro del Interior, Willy Huerta salió a decir lo inesperado, Gabriela Sevilla no estaba embarazada. Posteriormente, se supo que el informe del médico legista determinaba que no hubo gestación ni parto reciente.

Ante ello, son muchas las figuras que se han pronunciando, primero por sentirse engañados y segundo solidarizándose con la situación, pues la joven aún sigue asegurando que sí estuvo embarazada.

Una de ellas en Mónica Sánchez, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, quien señaló que lejos de señalamientos, lo que Gabriela Sevilla necesita es ayuda psicológica.

“Quiero expresar mi solidaridad y compasión por Gabriela Sevilla, quien claramente necesita ayuda psiquiátrica y contención afectiva. La salud mental en nuestro país necesita atención y reflexión. Este caso pone en agenda un tema largamente pendiente”, indicó la artista de cine, teatro y televisión.

Asimismo, respondió a una usuaria, que indicó que es triste que este caso mostrara la “triste realidad como mujeres, nuestra inseguridad y miedo a salir solas, y las cientos de desaparecidas que aún no vuelven a casa”.

“Así es Ángela. También pone de manifiesto la indolencia y poco tino de un sector de la prensa y la justicia ante un suceso tan particular y lamentable”, señaló Mónica Sánchez.

Juliana Oxenford es otra de las figuras que ha expresado su sorpresa ante esta historia que ha conmocionado al Perú. Cabe indicar que desde que se reportó la desaparición de Gabriela Sevilla se temió lo peor.

“Difícil preparar un programa sobre un caso tan delicado como el de Gabriela. Personalmente, más que un tema policial, creo que estamos frente a un grave problema de salud mental”, indicó la periodista y conductora del programa ‘Al Estilo Juliana’ en su red social.

Declaración de Gabriela Sevilla

Gabriela Sevilla brindó declaraciones a la prensa y aseguró que sí estuvo en estado de gestación. Además, señaló que tenía exámenes de latidos de su bebé y ecografías para demostrar que no miente.

“No me niego a que me hagan exámenes. Cuando nació, mi bebé no la escuché llorar, tengo la esperanza de encontrarla, voy a ir a buscar a mi bebé”, dijo a los medios de comunicación.

