Ministra de la Mujer confirma que Gabriela Sevilla no estaba embarazada: “El caso dio un giro inesperado”

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, confirmó que Gabriela Sevilla no está embarazada después que contradijera la versión del titular del Interior, Willy Huerta. La titular del MIMP pidió que este caso sea tratado con mucha “empatía” porque no se debe revictimizar a la joven que supuestamente gestando.

“(Gabriela Sevilla) no estaba embarazada. Yo no tenía la información completa. Nos ha sorprendido este giro del caso. Llamé al ministro (Willy Huerta) y me dijo que él había declarado lo que los médicos le habían dicho y lo que la prueba médica indicaba. No hubo ninguna contradicción. Las pruebas de laboratorio son clarísimos”, dijo

Dávila agregó que se debe tomar este tema con mucho cuidado porque es muy delicado. “Yo pediría manejar las cosas con calma y tratar de ponernos en su lugar; y no hacer calificativos ni juicios de valor en este momento”.

La titular del MIMP contó que apenas recibió la información que Gabriela Sevilla no estaba embarazada se comunicó con Willy Huerta para explicar qué había sucedido con la mujer de 30 años.

“(Willy Huerta) había conversado con los médicos que le habían manifestado esta situación. Yo tuve accesos a esas fuentes”, comentó.

La ministra de la Mujer agregó que la Fiscalía seguirá investigando a Gabriela Sevilla conjuntamente con la Policía Nacional del Perú mientras que el MIMP seguirá dando “contención” a la joven y a su familia porque considera que es un “momento complicado”.