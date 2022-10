Policía ingresó a casa donde fue encontrada Gabriela Sevilla sin su presunto bebé en VMT

Policía acude a vivienda donde apareció Gabriela Sevilla. (ATV)

En Villa María del Triunfo (VMT), agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda ubicada en la avenida 26 de noviembre, para llevar a cabo las diligencias del caso de Gabriela Sevilla. Como se recuerda, ella desapareció el último miércoles y fue hallada hoy sin su bebé.

Asimismo, de acuerdo con las imágenes que se han difundido en ATV, dos policías subieron al segundo piso del domicilio de tres pisos, el cual está localizado al costado de un negocio de lavado de autos.

En el letrero que hay en los exteriores del inmueble, se señala que la casa le es de la familia Peña Malhuire, indicó el mencionado medio en base a información preliminar de la PNP. Cabe resaltar que, hasta el momento, los familiares de Gabriela no se han pronunciado al respecto para garantizar si los residentes de dicha casa tienen algún vínculo con su hija.

Como se recuerda, el general Manuel Lozada, jefe de la región policial Lima, indicó que según las primeras informaciones, la implicada apareció en VMT sin su hija. Además, iba a ser bautizada como Martina.

“Ella ha aparecido sin el bebé. Es la primera información que se tiene. Ella ha aparecido por Villa María del Triunfo sola. Ha ido a la casa de un familiar y ya sus padres la han conducido al hospital militar”, comentó el general Manuel Lozada.

De acuerdo con su reporte, el personal médico que atendió a la madre primeriza ha certificado que su gestación estaba a término. Asimismo, revelaron que se llevarían a cabo los análisis correspondientes con el fin de descartar si durante el tiempo de su desaparición fue intoxicada con sustancias desconocidas.

Embarazo de Gabriela Sevilla

Este viernes 21 de octubre, el ministro del Interior, Willy Huerta, indicó que Gabriela Sevilla no ha mostrado -clínicamente- señales de haber estado gestando. “Hasta el momento, no se ha determinado que la señora estaba embarazada”, indicó.

Gabriela Sevilla abordó un taxi y desapareció por más de 24 horas. Cuando fue hallada, estaba sin su bebé.

Sin embargo, ella ha asegurado -según Perú21- que fue amenazada por dos hombres: “Si los denunciaba, me iban a matar a mí y a mi familia”, habría contado a los agentes en el Hospital Militar.

Además, el medio señaló que Sevilla agregó que Martina, su bebé, no lloró al nacer y que los autores del supuesto delito le habían dicho que le entregarían el cuerpo de la menor si no los denunciaba.

“El día 19 de octubre, en horas de la tarde presenté sangrado vaginal por lo que decidí ir a la clínica Internacional de San Borja, comunicándome con mis padres, quienes me manifestaron que se encontraban como a 50 minutos de mi casa, por lo que les digo que mejor me den el alcance en la clínica. Asimismo, comunico a mi pareja Ramiro Gálvez, a quien también le indico que me alcance en la clínica”, refirió.

“Agarro una bolsa con pañales y salgo de mi domicilio, caminando unas cuadras y agarro un taxi no recordando el color, pero era oscuro, avanzando y no recuerdo la ruta, pero en ese momento le indico al chofer que no estaba tomando la ruta que normalmente tomo y me indica que era un atajo [...]. ”Luego de ello yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, agregó Gabriela Sevilla.

