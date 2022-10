Indignación en el Perú por el supuesto falso embarazo de Gabriela Sevilla

Ministro del Interior habla sobre Gabriela Sevilla (Canal N)

Esta mañana, el ministro del Interior, Willy Huerta, reveló que Gabriela Sevilla no muestra señales de haber estado gestando. “Clínicamente, hasta el momento, se ha determinado que la señorita no estaba embarazada”, manifestó ante los medios.

Asimismo, junto a Huerta se encontraba el ministro de Defensa, Daniel Barragán, y el fiscal Paulo Loayza Calderón para llevar a cabo las diligencias correspondientes dentro del Hospital Militar, centro médico donde fue trasladada.

“Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo”, agregó.

Sumado a ello, el titular del Mininter precisó que tampoco se ha logrado comprobar que Sevilla haya sido golpeada o muestre alguna señal de maltrato. “No se ha determinado todavía. Previo a la retención clínica de la persona, no existe hasta el momento esa evidencia”, indicó.

“La persona no colabora. Ha estado renuente para la atención, para poder esclarecer la situación. La Policía en este momento continúa con las investigaciones para esclarecer la situación. La denuncia legal es por la desaparición de una persona supuestamente embarazada”, aseguró el ministro Huerta sobre Gabriela.

Reacciones por falso embarazo

Ante lo revelado por el ministro del Interior, las reacciones de los peruanos en redes sociales se hicieron presentes. Asimismo, se refleja gran indignación en la mayoría de los comentarios por el supuesto falso embarazo de Gabriela Sevilla.

Momento en que Gabriela Sevilla abandona hospital Militar tras descubrirse el engaño de su embarazo (Infobae)

Uno de ellos fue la abogada y periodista peruana, Rosa María Palacios, quien señaló que este caso no se trataría de una mentira, sino de un “trastorno psiquiátrico”.

“No mintió. Es un trastorno psiquiátrico. Es muy triste y merece toda nuestra empatía. Lamentablemente es una condición muy rara y poco conocida en el Perú. La paciente siente y tiene todos los síntomas de un embarazo. Pero no lo está”, señaló en sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, dijo que no tiene conocimiento sobre cuál es la fuente que utilizó el ministro Huerta para asegurar que la implicada no estaba embarazada. “Se ha hecho declaraciones que están por corroborar. Es difícil sostener esta versión de que no estaba embarazada” declaró.

Rosario Sasieta, exministra del MIMP, indicó en su Twitter que “se debe esperar el informe oficial del médico de emergencia del Hospital Militar corroborado por el médico legista de la Fiscalía”.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

SEGUIR LEYENDO