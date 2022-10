Caso Gabriela Sevilla: Ministros de la Mujer y del Interior se contradicen por supuesto embarazo

Ministra de la Mujer, Claudia Dávila, critica declaraciones del ministro del Interior, Willy Huerta sobre Gabriela Sevilla. (Canal N)

Las investigaciones continúan para determinar qué pasó con la ciudadana embarazada reportada como desaparecida. Luego de que se informara el hallazgo de la mujer, identificada como Gabriela Sevilla, algunas autoridades del gobierno se hicieron presentes, entre ellas Willy Huerta, ministro del Interior, quien afirmó que la ciudadana no estuvo gestando, por lo que no habían indicios para buscar a un bebé recién nacido.

Estas declaraciones provocaron una serie de reacciones. Quien se manifestó fue la actual ministra de la Mujer, Claudia Dávila, quien contradijo las declaraciones previas, señalando que aún hay una investigación y que lo dicho por la autoridad aún no ha sido corroborada en su totalidad.

“El Ministerio del Interior ha emitido una información que todavía está bajo corroboración porque la familia ha salido a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que está siendo víctima de amenazas. Tiene un miedo y trauma por el episodio que ha vivido. Ella no quiere brindar declaraciones, no quiere colaborar”.

“Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada”, reveló ministro del Interior, Willy Huerta.

¿Dónde está Martina?

La representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comentó que es difícil sostener la versión de que no estaba embarazada. Resaltó que desde el MIMP están en constante comunicación con la familia para determinar si esa hipótesis tiene sustento.

“Yo no sé cuál es la fuente del ministro del Interior. Me voy a comunicar directamente con él para que me explique lo que ha pasado, si es que tiene alguna prueba médica que confirme lo que ha sostenido”.

Anunció que está preocupada por el caso y que mantendrán las investigaciones, precisando que validan los testimonios que han brindado los parientes sobre el bebé, que nació, pero no respiró, además de que se encuentra presuntamente amenazada para que no brinde detalles de lo ocurrido.

Gabriela Sevilla aseguró que fue denunciada de muerte por dos hombres que se quedaron con el cuerpo de su hija recién nacida, según diario Perú21.

¿Qué pasó con Gabriela Sevilla?

El 19 de octubre se emitió una alerta de desaparición por parte de la familia de Gabriela Sevilla, una mujer que abordó un taxi mientras se encontraba en labor de parto. Su salida de la vivienda que compartía con su pareja en el distrito de Surco, fue la última vez que se le vio.

En la mañana del viernes 21, se reportó su paradero en el Hospital Militar de Jesús María. Hasta ese punto, se comentó que no estaba consciente de la realidad y sin un bebé dentro de su vientre. Las horas pasaron y se indicó que de un inmueble en Villa María del Triunfo se traslado hacia el centro médico.

Policías, ministros y parientes se acercaron para reunir datos de lo que sucedió. En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Willy Huerta, con el respaldo de la autoridad de Defensa, aseguró que no hubo embarazo. Según los análisis realizados, la ciudadana no estaba gestando ni enfrentó una labor de parto.

Gabriela Sevilla abordó un taxi y desapareció por más de 24 horas. Cuando fue hallada, estaba sin su bebé.

Este giro en la historia causó un revuelto porque la información se cruzaba en su totalidad sin aclarar el panorama. Los parientes han respondido, señalando que no se debe cuestionar o dejar entrever que Gabriela no estaba por dar a luz.

El padre de la peruana habló ante las cámaras de Canal N que lo emitido por Huerta fue una confusión, que no debió manifestarse y que se debe descartar. “Mi hija está en crisis, no soporta que se le acerquen. Está pasando por una situación difícil. Está angustiada por la bebé, igual que nosotros. Yo me decía, como no me convierto en un drone para saber dónde estaba mi hija”, sentenció.

