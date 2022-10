Dra. Fit se enfrentó a Lady Guillén por invitarla a su programa y no dejarla declarar. | Panamericana Tv.

María Elena Leiva, más conocida como la Dra. Fit, se encuentra en el ojo de la polémica luego de haber sido denunciada por su expacientes, quienes aseguraron que la especialista les deformó el rostro y parte del cuerpo al aplicarles metacrilato, una sustancia echa a base de plástico.

La doctora llegó hasta el programa de Lady Guillén para defenderse de las graves acusaciones que pesan en su contra. Ella aseguró que algunas de las que salieron a denunciarla han mentido, pues nunca tuvieron complicaciones y esperaron un año para hacer pública su denuncia.

“Ella un año después hace este show para ganar seguidores probablemente, ella dice que tuvo complicaciones, que lo demuestre, ella mintió, no la contemos. Y la otra yo le realicé un procedimiento gratis, la dejé regia y ahora, después de cuatro años, aprovechando el escándalo que tuve con la Policía, me escribe públicamente diciendo que me iba denunciar en Magaly”, acotó.

Al escuchar que varias de las afectadas estarían mintiendo, la conductora de ‘Dilo Fuerte’ le consultó a María Elena Leiva si de verdad todas ellas no estaban diciendo la verdad, ocasionando que la Dra. Fit enfurezca.

“No, no todas, las dos primeras... yo quiero contar las cosas como son, si me estás invitando a decir mi verdad, déjame decir la verdad”, contestó bastante molesta la especialista.

Asimismo, Lady Guillén la refutó y le señaló que ella también estaba en su derecho de preguntar, pues quería ahondar un poco más en este tema. Por su parte la doctora indicó que ella estaba respondiendo directamente a las personas que salieron a denunciarla en televisión.

“Puedes preguntarme, pero yo te estoy contando de una por una porque el que nada debe nada teme, porque yo no tengo rabo de paja y por eso estoy acá, la Dra. Fit siempre da la cara. De esas dos personas ya te descarté, olvídalas”, comentó.

Sin embargo, la conductora de televisión precisó que no podía olvidar a las denunciantes debido a que algunas de ellas tenían las caras deformadas. Por su parte, María Elena Leiva volvió a resaltar que no se refería a todas sus expacientes, sino específicamente a dos de ellas.

“Estoy hablando de las dos primeras, entiéndeme, no estás entendiendo porque estás pensando que estoy hablando de las que sí tuvieron complicaciones”, aseveró. Pese a que la Dr. Fit intentaba aclarar las cosas, Lady Guillén salía a defender a las afectadas.

Reconoce que sí hubieron afectadas

María Elena Leiva continuó explicando las denuncias y contó que una de las jóvenes denunciantes sí salió afectada, pero que fue ‘algo pequeño’. “Evidentemente, si atiendes a miles de pacientes habrá un porcentaje de riesgo, estadísticamente existe riesgo de complicaciones en todo, se le resolvió el pequeño problema que tuvo”, indicó.

Asimismo, pidió que no se mete a la conversación los audios que expusieron la denunciantes, donde ella las trata mal. “No hablemos de cómo le hablé, yo voy a hablar de las complicaciones, a mí me interesan las complicaciones, no cómo le hablé... por favor, terminemos punto por punto”, respondió.

Finalmente, sobre la cuarta mujer que salió a denunciarla, la Dr. Fit indicó que ella no le aplicó ningún tratamiento, sino que fue una de sus colegas, por lo que al notar que había una complicación paró el procedimiento para seguir un nuevo tratamiento.

