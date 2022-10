El metacrilato, una sustancia que puede causar insuficiencia renal y otros daños en el cuerpo

Ciudadanas denuncian mala praxis tras ser inyectadas con una sustancia conocida como metacrilato. (ATV)

Una denuncia que se dio a conocer en Tiktok permitió que otras mujeres se hagan presentes en los medios de comunicación para exponer a una médico cirujana que les inyectó una sustancia denominada metacrilato, del que se conoce su uso desde mediados del año 2013 en la región.

Las denunciantes han señalado a María Elena Leiva, conocida como Dra. Fit, de realizar mala praxis en los procesos que les realizó. Una de las jóvenes indicó que ella pagó una gran suma de dinero para que le coloquen ácido hialurónico, pero al acudir a otro profesional para que la revisara, le indicó que tenía en su organismo un biopolímero.

¿Qué son las sustancias modelantes? Se consideran bajo este término aquellas que sirven de relleno: inyectables, biopolímeros, polímeros y afines, que son reabsorbibles, biodegradables o permanentes. Estos se ejecutan en en tratamientos corporales con fines estéticos, según se explica en la Ley N°31014.

Las primeras señales que detectaron en sus cuerpos fue una hinchazón, decoloraciones, cicatrices, dolor, bultos, deformaciones y ardor constante. Cabe resaltar que en el Perú no existe -ni está autorizado- la especialidad de medicina estética. Aunque se puede llevar cursos en el extranjero, en el país no es permitido su práctica.

¿Qué sabemos sobre el metacrilato?

En glúteos o zonas del rostro, este polimetilmetacrilato, que también es conocido por sus siglas PMMA, es calificado como un plástico -o material de relleno- que comúnmente se emplea para la fabricación de prótesis óseas y dentales; precisando los casos de reconstrucciones o especialistas en odontología.

En el caso de Perú, esta sustancia cuenta con registros sanitarios Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, una agencia de gobierno que garantiza el acceso de productos farmacéuticos seguros para la población.

“El uso de sustancias modelantes de relleno permanentes no biodegradables ni absorbibles en tratamientos corporales con fines estéticos”, indica el objeto de Ley para tratamientos corporales con fines estéticos.

¿Qué dicen los médicos sobre el metacrilato?

El expresidente de Médicos Cirujanos, el doctor Walter Navarro, indica que “el metacrilato y otras siliconas son sustancias que son complicadas de retirar. En el caso del metacrilato, hay problemas cuando se coloca en cantidades importantes puede generar hasta insuficiencia renal crónica porque puede migrar hasta el pulmón, taparlo, causar embolia y la persona puede morir”.

En diálogo con ATV, el vicedecano del Colegio Médico, Dr. Alfredo Celis preciso que las únicas personas que están autorizadas para el uso de sustancias que moldean, para diferentes fines, son los médicos dermatólogos y cirujanos plásticos o reconstructivos.

Los tejidos absorben estas sustancias, por lo que es casi imposible retirarlo del organismo en su totalidad, causando deformidades en la zonas donde han sido aplicadas.

“Por sus riesgos, no tiene aprobación para ser una sustancia moldeable. A nivel mundial está prohibido su uso. Lo que si se acepte es el ácido hialurónico y la grasa. El hecho de hacer uno o dos cursos, que puede durar semanas o días, no te hace un especialista. No existe una especialidad de medicina estética reconocida en nuestro país”, sentenció.

