Dra. Fit rompe en llanto ante denuncias y pide la intervención del Ministerio de la Mujer. | Amor y Fuego.

María Elena Leiva es conocida en el mundo artístico como la Dra. Fit. Ella fue contactada por el programa ‘Amor y Fuego’ con la excusa de que haga algunas recomendaciones estéticas, pero lo que realmente querían es que responda por las denuncias que realizaron expacientes suyos.

Muchos de ellos la acusaron de haberles aplicado metacrilato, un material que no es recomendado por los especialistas debido a que no se puede retirar, ocasionando una deformación permanente en el rostro y cuerpo.

Luego de todas las acusaciones que hicieron contra ella, en medio de la publicidad del magazine de Willax Televisión, la Dra. Fit recibió la llamada de su hijo, quien se habría solidarizado con ella, por lo que no pudo evitar romper en llanto.

“Todos están contra mí pero yo voy a salir victoriosa de esto hijo, Dios está conmigo”, comentó mientras que su pareja y los trabajadores de su equipo intentaban calmarla.

“Tantos años en este plan luchando sola, ya estoy harta. No me voy a salir porque si me salto van a decir que me estoy ocultando, no voy a ocultarme... hasta ahora sigo ganando yo”, acotó.

Asimismo, María Elena Leiva decidió terminar la entrevista en ese momento, no sin antes indicar que iba acudir al Ministerio de la Mujer para recibir orientación, pues lo que había pasado ella en ese momento fue un acoso contra su persona.

“Al Ministerio de la Mujer voy a ir porque esto ya es un acoso brutal. A mí nunca me van a tumbar, jamás, porque estoy con la verdad, estoy protegida, así de simple, yo estoy saliendo victoriosa”, concluyó.

Dra. Fit habría amenazado a sus pacientes

En medio de este escándalo, varios expacientes se presentaron en el programa de Magaly Medina para hacer pública su denuncia contra la Dra. Fit, indicando que no lo habían hecho por temor, pues los venía amenazando para que se queden callados.

“Mamita, no te he podido conseguir porque cambiaste de número, pero no te preocupes, que voy a ir a Migración y te voy a encontrar porque conmigo nadie se mete. Mostró mis redes sociales, mi nombre completo, tuve que poner mis redes sociales en privado por ella”, reveló una ciudadana venezolana.

En otro momento, una joven indicó que no quiso denunciar a María Elena porque ella le mandó fotos de la fachada de su casa y hasta su ficha Reniec, provocando que se asuste y retroceda en su decisión de tomar acciones legales.

“Decía que yo ya había ido a su consultorio mal, que debería estar agradecida, que no era una candidata, que tenía unas facciones (...) Otra chica nos ha contado que ella le ha mandado carta notarial y algunas pruebas que sabe dónde vive. Ella está muerta de miedo, le mandó foto de su casa y su ficha de Reniec”, precisó.

