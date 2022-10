Magaly Medina pide a las autoridades de salud que investiguen a la Dra. Fit: “No digan que no saben”

Magaly Medina pide a las autoridades de salud que investiguen a la Dra. Fit | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina presentó en su programa una serie de denuncias en contra de la conocida ‘Dra. Fit’, una médico que se promociona en redes sociales con tratamientos no invasivos para retocar algunas parte del cuerpo y así lucir mucho más estilizados.

Sin embargo, todo se trataría de una mala praxis y es que lo que usa para rellenar nariz, glúteos o incluso perfilar mentones es el metacrilato, un plástico que, de acuerdo a especialistas en salud, no debe ser introducido al cuerpo.

Ante ello, Magaly Medina expresó su indignación, pues aseguró que más de una persona se aprovecha de que diversos ciudadanos buscan lucir más bellos y apuestan por más de un ‘especialista’ que aparece en redes sociales y les da cierta seguridad de que están acudiendo a un profesional.

“La belleza es un gran negocio, un gran negocio, pero hay personas que aprovechándose de esta gran necesidad que tiene las mujeres y los hombres de verse mejor, de perfilarse, muchos caen en médicos inescrupulosos que con total falta de ética aplican tratamientos que pueden perjudicar a la salud de sus pacientes”, señaló al inicio la conductora de espectáculos.

Magaly Medina pide se investigue a la Dra. Fit. (ATV)

Tras ello, no dudó en hacer un llamado a las autoridades de salud en Perú para que investiguen más en casos como este y se pueda evitar negligencias médicas. Sin embargo, recalcó que es posible que si tengan conocimiento.

“Esto es de lo que se trata y lo que tenemos que alertar a la ciudadanía y también a las autoridades. No me digan que las autoridades no saben que estas cosas están pasando”, agregó la periodista.

Por otro lado, lamentó que la Dra. Fit use sus redes sociales para hacer este tipo de promociones sin pensar en las consecuencia. Magaly Medina señaló que esto no se debe aplicar a ningún ser viviente. “La Dra. Fit, Maria Elena Leiva Corcuera, ella publicita el metacrilato. Esta sustancia que tiene a tanta gente perjudicada, tanta gente deformada, esta sustancia hasta lo publicita por TikTok, una sustancia que todos los médicos dicen que no se debe aplicar a ningún ser viviente”, comentó.

Finalmente, se refirió al TikTok de la médico, quien asegura que tiene autorización para colocar esta sustancia en los cuerpos e incluso se publicita como exclusiva. “Se jaranea con total irresponsabilidad y esa es mi opinión, es una irresponsabilidad. Los que no somos especialistas y científicos, alguien como yo que usa tratamientos no invasivos, el metacritlato es algo que no se debe introducir dentro de nuestro cuerpo”, finalizó.

