Lady Guillén cuenta sobre su boda y el sueño que anhela cumplir en beneficio de las mujeres violentadas

Lady Guillén cuenta sobre su boda y detalla el sueño que anhela cumplir en beneficio de la mujer violentada

Mencionar el nombre de Lady Guillén es sinónimo de mujer valiente y empoderada, puesto que superó todo lo que pasó en el pasado y ahora, al lado de Victoria, su menor hija, y de su futuro esposo, viene alcanzando la felicidad.

La conductora de “Dilo Fuerte”, reveló detalles poco conocidos de su vida en una conversación con Infobae.

¿Sientes qué cambió tu vida tras la participación en el programa de Gisela Valcárcel?

Más que un cambio, siempre hay un agradecimiento a todos en general que me dieron la oportunidad de estar en un set de televisión. Yo tuve la posibilidad de conducir un programa en Latina “Tengo algo que decirte”, tras pasar un casting y estuvo al aire casi cinco años. Allí, me formaron para tener un programa durante muchos años y terminó la temporada y cuatro meses estuve enfocada en temas personales. En ese transcurso, tuve la oportunidad de ingresar al show que conduce la señora Valcárcel. Entré después de 12 años a bailar y no era fácil, incluso había descartado esa etapa de mi vida que era parte de mi pasado. Aunque no lo creas, a mí, la producción ya me había llamado en cuatro oportunidades en distintos años. No me atrevía, tenía mucho miedo y la última vez que fue el año pasado, la pensé y hablamos previa consulta con mi psicóloga y decidí ingresar.

Fue importante para mí en todos los sentidos estar en “Reinas del Show”, a poder sepultar un pasado que me atormentaba por mucho tiempo, que era parte de lo que tenía que sacar para terminar de curar todo lo que me había sucedido en mi vida. También no puedo negar que el programa ayudó a que conozcan el otro lado de Lady, si bien es cierto, yo lucho por el derecho de la mujer o me ves indignada en los casos, pero hay un lado donde necesito reír y fue un momento maravilloso que podía ser la Lady de antes.

¿Cómo te sientes de estar al frente de “Dilo Fuerte”?

Ahora tengo mi programa en Panamericana TV, un canal histórico, donde muchos personajes han empezado. Realmente fue maravillosa la propuesta que me dio la Gerencia encabezada por el señor Leonardo Vigot en Panamericana, de hacerme la presentadora. El programa está próximo a cumplir un año.

Lady Guillen ya va a cumplir un año en la conducción de "Dilo Fuerte"

¿Sigues con terapia psicológica?

Ya son casi 10 años de terapia psicológica y no la he dejado. Quizás ya no es diaria o que tenía que ir cuatro veces al mes, sino esporádica, porque voy a un tratamiento ambulatorio, no lo he dejado porque para mí ha sido importante tenerlo en mi vida y continuar entendiendo muchas situaciones que te deja la violencia. Pese a que pasaron tantos años y siendo mamá, aún están esos recuerdos de la violencia que ejercieron contra mí. Espero llevar terapia de por vida, porque siempre van a quedar los recuerdos dolorosos y uno tiene que aprender a convivir con ellos y para eso están los especialistas.

¿Qué cosas aún sientes que tienes que superar?

Lo que afecta el lado psicológico es irreparable, el tema judicial no entiende ni valoriza cuando sentencia a un violador o agresor. En el aspecto físico, yo puedo ir a mi cirujano, me opera como me he operado varias cicatrices del rostro y sano, pero el daño psicológico no se cura, uno aprende a convivir con esos malos recuerdos. Hay miedo de lo que puede pasar, por más que ame al papá de mi hija, a mi futuro esposo o como lo quieran llamar, siempre hay un temor de muchas cosas. Esos miedos se tienen que transformar en seguridad. Uno merece ser feliz y aquellas personas que hemos pasado por violencia tenemos que entender. Ahora siendo mamá tengo que trabajar el tema psicológico para seguir formando a mi hija y sea una niña segura y sana.

¿Cómo va la crianza de tu hija?

La nueva generación tiene que ser empoderada. Victoria desde pequeña ya hacía cosas y siempre le enseñé a empoderarse. Por ejemplo, cuando no podía abrir un cajón, me miraba y lloraba. Yo le decía que lo intente de nuevo y le daba ánimos, hasta que lo abría y poco a poco he ido fomentando la seguridad de mi hija. Eso es algo que debemos hacer con la nueva generación. Educar a nuestros hijos hombres que el respeto va por delante de cualquier situación. Para tener una nueva generación limpia y con respeto.

Tampoco como madre voy a a ser hipócrita, hay miedo por las situaciones que he vivido, quizás es algo que tengo que aprender a manejar y darle seguridad. Siempre va a haber miedo, porque una madre jamás se olvida de su rol y más aún con todo lo que he vivido, ya que una hija no tiene por qué arrastrar lo que he vivido con mis cosas. Pero no te voy a mentir, cuando Victoria tenga novio sabrás que lo voy a investigar (se ríe) y él se va a enterar de quién es su mamá. Si trata bien a sus padres es un joven bien formado y va a respetar a mi hija.

¿Ya hay fecha para la boda?

Hace una hora y media estaba hablando con mi futuro esposo y tuve reuniones con la encargada de la boda. Uno tiene que cuidar el bolsillo cuando tienes hijos. Me di cuenta que no podía organizarlo sola como la fiesta infantil de mi hija. Entonces, tuve que buscar una wedding planner que me está ayudando con la economía, algo simple, sencillo, romántico, íntimo, yo no soy de joyas, no me gusta, no me importa, quiero algo bastante colorido y alegre, con la gente que he compartido mi felicidad. Hasta ahora mi pareja tiene mucha paciencia conmigo por todo lo que ha pasado.

Es una bonita relación...

Tengo que reconocer que tiene mucha paciencia conmigo, porque yo hasta ahora estoy esperando el momento que muestre su verdadera personalidad. Ese es mi miedo y él me dice que hablo tonterías. Si yo te contara cuando inicie la relación con él paraba desconfiando y a la defensiva. Son cosas que él ha tenido que entender y convivir con las secuelas que he vivido. Yo sí tengo que agradecer la paciencia que me ha tenido y eso es parte del amor. Las parejas tienen que tener paciencia de manera mutua y ahí vamos con la boda que tengo que hacerlo en verano del próximo año, Dios mediante, porque ya no sabemos con la pandemia qué es lo que pueda pasar. Por eso, me estoy acercando al municipio para concretar la fecha exacta.

Lady Guillén y Christiam Uribe tienen una relación de 4 años. (Foto: América TV)

¿Te gustaría retomar la música?

Lo he pensado hace mes y medio, justo lo hablaba con mi producción. Volver a bailar, no creo, porque es una etapa que ya terminó en mi vida, ya que quiero ir creciendo en lo que voy haciendo en televisión. Involucrarme más en mi programa me hace crecer en otro ámbito, pero sí he pensado estar detrás de algo, como tener una orquesta en un futuro. Ese rubro de manager es un lado maravilloso que he conocido y me ha dado muchas alegrías. La esencia de una orquesta no ha cambiado y si me gustaría emprender en ese rubro.

¿Qué proyectos se vienen?

Tengo un proyecto que hasta ahora no puedo concretar porque es una inversión fuerte y sigo buscando socios que puedan aportar a la “Casa Ambulatoria” que deseo realizar en beneficio de la mujer y lo tengo ahí estancado. Quisiera hacer más y creo que Dios me dará la ayuda para concretarlo el próximo año y lo lanzaré con todo.

SEGUIR LEYENDO