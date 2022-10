José Luna Gálvez asegura que Podemos Perú aún no define si votará a favor de la vacancia presidencial

José Luna Gálvez en el Congreso.

El congresista y líder del partido político Podemos Perú se refirió al respecto del tercer intento de moción de vacancia que se viene formulando en el Congreso y que ya contaría con las firmas suficientes como para que pueda ser debatido en el hemiciclo del parlamento; en primera instancia José Luna Gálvez ha indicado que su bancada aún no tiene la decisión tomada sobre si votará a favor o en contra de este nuevo intento de sacar al presidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno.

“No es cuestión de apoyar o no apoyar, nosotros creemos que tiene que haber una salida legal y primeramente debe opinar la Comisión de Constitución para no dejar una puerta abierta y que cualquier presidente pueda caerse o cualquier Congreso pueda caerse. Yo como persona no acepto a ningún corrupto, nunca lo voy a aceptar, no apoyaré a ningún ladrón”.

Además, Luna Gálvez argumentó que, la única opción democrática que le queda al Ejecutivo y Legislativo es que renuncien todos y se llamen a nuevas elecciones generales.

“Tiene que buscarse el camino legal de tal forma que no rompa toda la democracia, Podemos Perú planteó la salida la cual es que nos vayamos todos, que renunciemos y adelantemos las elecciones, esa es la salida”.

En otro momento, el congresista habló sobre la medida cautelar que se le dictó a su hijo, José Luna Morales, por la investigación que se le sigue por el delito de presunta organización criminal y asegura que lo quieren incriminar de algo que no es responsable.

José Luna Morales deberá cumplir 34 meses de prisión preventiva.

“Mi hijo es un jovencito bastante valiente y él sabe que no tiene nada que ver en este tema porque no es posible que él era un gerente a los 23 años, él vaya a adivinar a ocurrir con los señores contratados años posteriores en cuanto al caso de los ‘Cuellos Blancos’; por eso estamos seguros que esto va a revertirse porque él no tiene nada que ver y por eso se ha presentado como cualquier persona que se sabe inocente; es un despropósito lo que están haciendo porque le quieren echar la culpa de una cuestión a los 23 años, ¿Cómo iba a saber él lo que ocurriría”, argumentó Luna Gálvez.

