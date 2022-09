Elecciones 2022: candidato a teniente alcalde de Daniel Urresti se comunicaba con Juan Silva

José Luna Morales, candidato a teniente alcalde de Daniel Urresti, se comunicó con el exministro Juan Silva.

Un nuevo hecho cuestionable surge contra el entorno del candidato Daniel Urresti (Podemos Perú). El excongresista José Luna Morales, quien postula a teniente alcalde en la lista del exministro del Interior, se habría comunicado con el hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.

Según el diario Perú 21, el hijo del actual parlamentario José Luna Gálvez tiene varias llamadas con el exfuncionario del Ejecutivo que, en su momento, fue protegido por el presidente de la República, Pedro Castillo, a pesar de las denuncias de presunta corrupción que ya aparecían como el caso Puente Tarata. Esta información obra en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Legislativo.

Luna Morales y Silva hablaron por primera vez tras la segunda vuelta electoral. El 14 de junio, el excongresista de Podemos llamó sin éxito a las 10:34 de la mañana al ex titular del MTC. Ese mismo día, por la tarde, se reunió con el presidente Castillo en la Casa del Maestro, el local de campaña de Perú Libre.

Las siguientes llamadas ya no vinieron de parte de José Luna Morales, sino de Juan Silva. El 5 de julio, el excongresista de Podemos conversó casi un minuto con el exministro de Transportes. Luego, el 12 de julio, los protagonistas conversaron por 27 segundos en la primera comunicación que se dio a las 2:52 p.m. Después hubo tres comunicaciones fallidas.

Luego, la siguiente comunicación ocurrió el 21 de noviembre de 2021. Silva y Luna hablaron 11 segundos. Coincidentemente, tres días antes, el Pleno consiguió los votos para interpelar al exministro de Transportes y Comunicaciones por las irregulares contrataciones en su cartera y por entrampar la reforma de transporte que estaba en curso.

En esa sesión, el congresista José Luna Gálvez se abstuvo de votar.

Sin embargo, el 25 de noviembre, Luna papá estuvo presente durante el proceso de interpelación del exministro de Transportes. En esa ocasión, salió en defensa de Silva.

“En Podemos nos sentimos casi satisfechos con su exposición, más aún porque conocemos la realidad del transporte en Lima y el Perú; es caótico, un desastre”, manifestó Luna Gálvez. Y aprovechó para atacar a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

¿Quién es José Luna Morales?

José Luna Morales tiene 34 años, ha estudiado Administración de Negocios en la Universidad Privada Telesup, cuyo dueño es su padre José Luna Gálvez. Asimismo, cuenta con un máster en Administración Estratégica de Empresas realizado en la Pontificia Universidad Católica Del Perú.

Luna Morales sin duda es uno de los herederos de la familia, por lo que fue designado como gerente general de la universidad -donde culminó su carrera- desde el año 2012 hasta el 2020. Una de las casas de estudios que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó el licenciamiento por haber incumplido las condiciones básicas de calidad.

Pese a ello, en abril de este año se conoció que se les otorgaría por un año más para que continúen con sus actividades.

José Luna Galvez, el congresista involucrado en una presunta red criminal.

A Luna Morales y a su padre se les acusa de pertenecer a la presunta banda denominada ‘Los gánsteres de la política’, quienes se habrían infiltrado en el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En este sentido, según la tesis fiscal, ellos habrían intentado interferir en la elección del jefe de la ONPE con la finalidad de lograr la inscripción de su partido Podemos Perú. Por ello, se habría logrado que la organización política participe en las elecciones del 2018.

En ese momento, Luna Morales no pudo ser investigado por la inmunidad parlamentaria que tenía cuando era congresista. No obstante, su padre y actual congresista José Luna Gálvez cuenta con arresto domiciliario por una medida de comparecencia, por lo cual continúa siendo investigado. Asimismo, no puede comunicarse con su hijo ante los delitos que se le ha imputado.

