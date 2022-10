Daniel Urresti indicó que José Luna se entregó porque en “Podemos Perú nadie se esconde”

Líder de Podemos Perú se pronunció sobre captura de excongresista.

Hace algunas horas, se ejecutó la captura de José Luna Morales, y desde ese momento, diversas autoridades y líderes políticos se manifestaron sobre el tema a través de sus redes sociales y algunas entrevistas con diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, faltaba el pronunciamiento del excandidato municipal por Podemos Perú, Daniel Urresti, quien a través de una entrevista con RPP Noticias, lugar en el que se llevó a cabo la detención del excongresista, respaldó cómo se afrontó la “entrega” a las autoridades correspondientes.

“En Podemos Perú no nos escondemos, no nos asilamos ni nos suicidamos. Aceptamos lo que dice la justicia como cualquier ciudadano”, precisó durante los primeros minutos de su intervención.

“Eso creo que refuerza la imagen del partido porque al señor Luna no lo han condenado, está en investigación. El fiscal cree que el señor puede fugarse y por eso ha pedido una detención preventiva mientras continúa la investigación”, añadió ante miles de oyentes.

José Luna Morales es detenido en vivo

Se iba a casar

Por otro lado, el también excandidato presidencial, reveló que José Luna Morales tiene arraigo en Lima, se iba a casar en febrero y no tenía intenciones de fugarse del país, por lo cual calificó como “imposible” una intención de fuga fuera del Perú.

Del mismo modo, indicó a través de RPP Noticias, que es una actitud resaltante que el detenido se haya entregado a las autoridades para acatar el fallo judicial.

Como se recuerda, Daniel Urresti llevó incluyó a José Luna Morales como su candidato a teniente alcalde en las últimas elecciones municipales realizadas el pasado 2 de octubre a nivel nacional.

De esta forma, el excandidato municipal por Podemos Perú, se pronunció sobre la decisión del Poder Judicial de dictar prisión preventiva para José Luna Morales por 34 meses.

Del mismo modo, antes de concluir su entrevista, aplaudió que el virtual regidor de Lima Metropolitana se entregara a las autoridades pues, según su perspectiva, esto refuerza la imagen del partido político.

En otro momento, Daniel Urresti confesó que continuará en Podemos Perú y solo si hay una sentencia contra José Luna Morales consideraría dejar la agrupación política.

“Yo soy hombre de partido, yo no me estoy cambiando la camiseta, no soy jugador de fútbol para jugar un año en un equipo y el próximo año en otro, yo estoy en Podemos Perú”, indicó en RPP Noticias.

“Cuando salga una sentencia contra el señor Luna papá o contra su hijo entonces lo pensaré, mientras no haya sentencia yo sigo firme en la agrupación”, subrayó durante su intervención.

Podemos Perú, partido de José Luna Gálvez, respaldó en cuatro comicios a Daniel Urresti. (Andina)

Para respaldar su postura, Urresti señaló que Luna Morales es su amigo y que no puede afirmar si es inocente o culpable pues eso lo decidirá el Poder Judicial.

“Pensábamos que era imposible porque cómo iban a pensar que el hombre se va a fugar si tiene propiedades acá, tiene arraigo, se iba a casar este 18 de febrero. A él lo acusan por algo que ha hecho en el 2014 para favorecer a alguien en el 2018. O sea Luna Morales es adivino, debe dedicarse a leer cartas”, puntualizó.

Detenido en RPP

Es preciso recordar que el excongresista José Luna Morales fue trasladado la noche de este lunes 17 de octubre a la sede de Requisitorias, ubicada en La Victoria.

Todo sucedió al promediar las 6:37 p.m., cuando el virtual regidor de Lima Metropolitana se encontraba saliendo de una entrevista en los estudios de RPP Noticias ubicado en el distrito de San Isidro.

Hasta el lugar, llegó la Policía Nacional Nacional del Perú para la detención correspondiente, luego que Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 34 meses en contra el implicado.

Las investigaciones contra el exparlamentario son por el presunto delito de organización criminal y cohecho activo específico. Asimismo, la Fiscalía incluyó al excongresista desde el pasado 5 de octubre en una investigación preparatoria por presunto crimen organizado y otros delitos de corrupción en el Callao.

Por otro lado, se le vincula de supuestamente haber participado en pagos ilícitos a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

SIGUE LEYENDO