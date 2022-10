Beder Camacho pidió garantías por llamada telefónica que recibió: “los traidores mueren”

De acuerdo a la información revelada por la defensa legal de Beder Camacho, su cliente estaría temiendo por su vida por las llamadas atemorizantes que viene recibiendo en las últimas horas.

“Recibió una llamada y le dijeron: ‘los traidores mueren’”, indicó hace algunas horas Jefferson Cortez, a través a una entrevista con RPP Noticias.

“Por eso que mi patrocinado ha pedido el día de ayer (martes 18 de octubre) garantías. Nosotros cumplimos diligencias de la Fiscalía”, añadió durante su intervención y ante miles de oyentes.

Sobre el autor de dichas amenazas, el abogado añadió que su cliente no ha podido identificar la voz de aquella persona que le expresó esa amenaza, sin embargo, vienen realizando las investigaciones correspondientes.

Beder Camacho ingresando a las embajadas. Foto: Captura de Panorama

Asimismo, el letrado advirtió que su patrocinado ha pedido garantías para su vida y para la de toda su familia, porque le preocupa que atenten contra alguno de sus seres queridos.

“Él me ha dicho que tiene temor por su vida y la de sus hijos. Él inclusive la semana pasada recibió una llamada telefónica y solo le dijeron: ‘Los traidores mueren’”, precisó el jurista.

Embajadas

Luego de explicar en RPP Noticias todos los detalles de las llamadas que han ocasionado temor en el exsubsecretario del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, donde le indican vía telefónica que atentarán contra su vida y la de su familia, Jefferson Cortez, abogado del involucrado, informó sobre otras interrogantes y cuestionamientos.

Con respecto a las cuestionadas visitas a las embajadas de Venezuela y México precisó desconocer todos los motivos por los cuales su patrocinado acudió a ambos lugares, pero que de todas maneras deberá dar sus descargos ante la Fiscalía.

“Mi patrocinado no me ha dicho qué es lo que ha ido a hacer allí. Digamos que me lo hubiese comentado, pero él también tendrá que dar un descargo ante Fiscalía, entonces como estamos en esta investigación preliminar, no sería prudente hablarlo”, puntualizó durante su entrevista con RPP.

Como se recuerda, Beder Camacho fue captado ingresando a la Embajada de México y la residencia del embajador de Venezuela en Lima para supuestamente gestionar asilo político para los prófugos de la justicia.

Entre la lista de nombres de los personajes a los que quería “beneficiar”, estarían: Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, según las últimas declaraciones de un colaborador eficaz. Del mismo modo, una serie de grabaciones y fotografías realizadas por el Equipo Especial de la Policía Nacional fueron difundidas por el dominical Panorama.

En otro momento de su participación en RPP Noticias, Cortez destacó que su cliente acudiera a todas las citaciones fiscales porque eso lo consideró el Ministerio Público para no solicitar prisión preliminar como al resto de detenidos en la ‘operación Valquiria II’ realizado hace una semana.

Según precisó el letrado, su patrocinado, solo tuvo que acatar el allanamiento a su vivienda, donde se llevaron una serie de laptops, USB, celulares cuadernos y documentos que tenían en su domicilio.

“La versión del colaborador sobre que Camacho habría arrojado celulares al mar y quemado los cuadernos del jefe de la Casa Militar, tendrá que ser corroborada” subrayó el jurista.

Hasta el momento, se conoce que el Ministerio de la Mujer publicó una resolución para concluir la labor de Beder Camacho, quien se desempeñaba como asesor de la actual titular de dicho sector, Claudia Dávila Moscoso desde el 16 de setiembre.

