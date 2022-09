Ministra de la Mujer respalda ingreso de Beder Camacho como asesor de su sector

Ministra de la Mujer, Claudia Dávila, dijo que asumirá la responsabilidad del ingreso de Beder Camacho a su sector.

Claudia Dávila, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no ha mostrado molestia alguna por el traspaso de Beder Camacho de Palacio de Gobierno a su sector. Por el contrario, la titular del Mimp ha defendido la designación del exsubsecretario de la casa de gobierno como asesor II del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del ministerio en cuestión.

La medida fue oficializada el viernes 16 de septiembre a través de la Resolución Ministerial N° 234-2022-MIMP publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. “En el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables recibimos no solamente pedidos para diseño de políticas públicas, de intervenciones, sino que también tenemos muchos pedidos asistencialistas”, resaltó Dávila.

La llegada de Camacho respondería a sus conexiones con el sector privado y la comunidades, según declaraciones de la ministra. Además, negó que haya existido alguna injerencia por parte del presidente Pedro Castillo y que ellas asumirá la responsabilidad política de la cuestionada designación.

“Yo asumo mi responsabilidad política. Técnicamente el expediente del señor Beder Camacho está completo y cumple con los requisitos y rechazo absolutamente cualquier tipo de injerencia por parte del presidente de la República o del premier o de alguien en la toma de decisiones”, dijo.

Sobre el trabajo de Camacho en su cartera, Dávila dijo que este se encuentra en constante evaluación como el resto de funcionarios. “Le he pedido resultados específicos que si no los cumple... es un puesto de confianza y todos estamos en evaluación y, bueno, la confianza puede ser retirada en cualquier momento, sin ningún problema (…) No tengo ningún tipo de presión para mantenerlo en el cargo”, resaltó.

Funcionario cuestionado

Beder Camacho ha sido una figura cercana al presidente Pedro Castillo,pero también fue señalado por Bruno Pacheco, quien que fue él quién lo ayudó a escapar de la justicia a través de una orden del mandatario, pese a estas acusaciones el ex mano derecha del jefe de Estado, señaló que no tuvo nada que ver con dicha imputación.

En agosto, Camacho confirmó que no se convertirá en colaborador eficaz del Ministerio Público para esclarecer si presuntamente apoyó a mantener en condición de prófugo a Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, por orden del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Es falso lo que se ha vertido sobre la colaboración eficaz. Ser ello significa aceptar un delito, y yo no he cometido ningún delito, entonces no tengo miedo a lo que puedan decir en este proceso y estoy prestando mi declaración las veces que crea conveniente. Voy a asistir las veces que me cite la Fiscalía para este caso”, declaró al programa Punto final.

Efectos en el ministerio

A finales de agosto, el director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), Sergio Tejada, fue cesado de sus funciones. Una publicación de Perú 21 señaló que su salida se habría debido al entonces posible ingreso de Beder Camacho, exsubsecretario de Palacio, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Sí, se me indicó que iba a hacer un cambio de gestión en el Inabif”, dijo Tejada al mencionado medio. Cabe recordar que Tejada llegó a la institución ligada al Mimp durante la gestión de la exministra Anahí Durand. Sin embargo, tras el ingreso de la ministra Claudia Dávila, el funcionario habría puesto su cargo a disposición dado que se trata de un cargo de confianza otorgado por la titular de gestiones previas.

El informe de Perú 21 señala que existían rumores dentro del Ministerio de la Mujer sobre un posible ingreso de Beder Camacho a la institución. Esto luego de que el exfuncionario de Palacio de Gobierno se reuniera con la ministra Dávila. Por su parte, Camacho indicó no conocer nada sobre lo mencionado y que estaba “disfrutando unas vacaciones fuera de Lima”.

