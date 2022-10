Beder Camacho habría tirado celulares al mar y quemó evidencias a pedido del presidente Castillo, según el Ministerio Público

Para la Fiscalía, Beder Camacho ha sido el responsable de desaparecer información sumamente valiosa que vincula al presidente de la República, Pedro Castillo, con el empresario Samir Abudayeh y el caso Petroperú (una de las 6 investigaciones que se les sigue al jefe de Estado).

“En el mes de diciembre del año pasado, Beder Camacho pone en advertencia al presidente de la República la noticia sobre los indicios de la comisión de delitos de presunta organización criminal por el caso Petroperú, la Fiscalía iba a allanar el despacho presidencial por lo que el propio presidente le ordena a Beder Camacho que desaparezca todo el registro que lo puedan vincular con el empresario Samir Abudayeh, por lo que unos días antes de navidad, en horas de la noche, Beder Camacho llega a Palacio de Gobierno y le pide a los edecanes los cuadernos de ocurrencias y este le entrega 4 cuadernos; ese mismo día Camacho se dirige a la oficina de comunicaciones y coordina con un tal Pablo a quien le dice para cambiar estos 4 y desaparece unos celulares en el Callao”, detalla el documento del Ministerio Público.

Al respecto, Camacho salió a aclarar que él quemó o se deshizo de dichos artículos que sostiene la tesis fiscal y que tampoco es colaborador eficaz.

Detención de Beder Camacho.

“Yo no soy colaborador, si fuese colaborador no estuviesen allanando mi domicilio; parece que lo dicho por el colaborador eficaz no ha podido corroborarse. El colaborador eficaz dice: ‘se apagó la cámara’, pero ¿Dónde está la imagen?; en los casos del señor Samir, Karelim López, Tarata y Petroperú, fueron antes de que yo asuma el cargo de subsecretario en Palacio de Gobierno; ¿Cuál es mi preocupación de desaparecer cuadernos o celulares? Como lo vuelvo a repetir, eso tiene que corroborarse, yo soy inocente, el día de hoy me han sorprendido como el nuevo Vladimiro Montesinos”.

Luego de que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar del conocido ‘gabinete en las sombras’, desde el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, emitieron una resolución concluyendo con el contrato de Beder Camacho quien se desempeñaba como asesor del Despacho Viceministerial del MIMP.

Cabe mencionar que, la Fiscalía también sostiene que, a pedido de la Primera Dama, Lilia Paredes, Camacho Gadea estuvo al tanto del paradero de Bruno Pacheco, luego de que éste se diera a la fuga para finalmente meses después, ponerse a disposición de la justicia.

