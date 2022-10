Representante de Claudio Yacob negó salida del jugador de Universitario el 2023: “Están contentos con él”

El representante de Claudio Yacob afirmó que el jugador está en consideración de Universitario para el 2023. (Club Universitario)

La Liga 1 aún no llega a su final. Y es que la disputa por el Torneo Clausura se mantiene al rojo vivo con varios equipos en plena lucha para ganarlo y que, probablemente, se defina en la última fecha. Sin embargo, hay otros clubes que ya piensan en lo que será la temporada 2023 como Universitario de Deportes. En ese sentido, uno de los nombres que ha sonado para salir ha sido Claudio Yacob, aunque su representante ha descartado los rumores y afirmó que nadie del club se ha contactado para ver esa posibilidad.

“Nadie de la ‘U’ me hizo ningún planteo ni comentario al respecto. Me consta que el profesor Compagnucci está muy contento con Claudio, un líder positivo en el rol que le toque asumir cada fin de semana”, expresó Horacio Rossi en entrevista con el diario Líbero.

De la misma manera, dejó en claro que ni él ni su representado valoran un posible cambio de rumbo para el próximo año. “No, para nada. Claudio se trasladó con toda la familia para estar una temporada y media. El comando técnico está muy contento con Claudio y él también con ellos”, agregó.

Y es que la estadía de Claudio Yacob no ha venido siendo lo esperado para todo el mundo que rodea a Universitario. Llegó como refuerzo a inicios de julio en un mediocampo que había quedado debilitado con la salida del uruguayo Ángel Cayetano. Por tal motivo, para tener variantes, el técnico Carlos Compagnucci pidió un refuerzo de jerarquía y encontró al volante argentino, que no tenía continuidad en Rosario Central de su país y buscaba otro rumbo.

En un principio, la ‘Flaca’ aseguró que su presencia iba a demorar porque no se encontraba en óptimas condiciones físicas. De hecho, luego de su primer entrenamiento dio a entender que estaba fuera de forma y que de a pocos iba a ponerse a punto. No obstante, una semana después, el entrenador manifestó que su dirigido aún no se encontraba disponible por el mismo motivo.

Claudio Yacob llegó entre bombos y platillos a Universitario. (Club Universitario de Deportes)

Debut para el olvido de Claudio Yacob en Universitario

El 30 de julio Universitario se enfrentaba en condición de local a Deportivo Municipal en medio de la jornada 5 del Torneo Clausura. En ese encuentro, Claudio Yacob hizo su debut con la camiseta ‘merengue’ tras haberse quedado en el banco de suplentes en la fecha anterior contra la Universidad César Vallejo.

Sin embargo, en la primera jugada que le tocó, cometió un ‘blooper’, pues en su intento de dar un pase hacia el arquero José Carvallo, no ejecutó bien esta acción y se la regaló a Roberto Ovelar, quien aprovechó su oportunidad y marcó el único gol de la contienda apenas a los tres minutos. Un error que catapultó la imagen que ofreció ante los hinchas que se dieron cita en el estadio Monumental.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

A pesar de que el volante tuvo minutos en los próximo encuentros ante Deportivo Binacional, Ayacucho FC, Alianza Lima y Atlético Grau, también fue dejado de lado ante Cienciano, ADT, Sport Boys, Alianza Atlético y frente a Carlos A. Mannucci el 5 de octubre.

Fuera de consideración

Claudio Yacob venía con una importante experiencia a sus espaldas. Y es que su trayectoria de seis años en la Premier League de Inglaterra con el West Bromwich invitaba a pensar en el nivel que podía ofrecer en la Liga 1. Pero esa falla le costó el puesto. En ese sentido, Jorge Murrugarra y Gerson Barreto le ganaron en la consideración frente a Carlos Compagnucci, más aun considerando de que Universitario se encontraba luchando por los primeros lugares del Torneo Clausura y tenía que salir al campo en cada cotejo con lo mejor de su plantel.

DATO:

Cabe mencionar, que Claudio Yacob firmó por un año y medio con Universitario, por lo que su contrato es hasta finales del 2023. Y si bien sonó para salir, por ahora, según su representante, esta opción no está contemplada.

