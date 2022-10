Jean Ferrari y las sanciones para Universitario por discriminación a Kevin Quevedo: “No hay protocolos definidos”

El administrador de Universitario habló de los posibles castigos por incidente racista en el duelo con Melgar.

Jean Ferrari se refirió a la discriminación contra Kevin Quevedo en el partido de la fecha 16 del Torneo Clausura entre Universitario de Deportes y Melgar. El directivo del club ‘crema’ desconoce el posible castigo, debido a que considera que “no hay protocolos definidos” para este tipo de acciones racistas.

El administrador de la ‘U’ comenzó hablando sobre el “hincha” que le lanzó el plátano al futbolista del ‘dominó'. “No puede ser posible que una persona, un desadaptado cometa un error que al final termine perjudicando todo este esfuerzo”.

En seguida, el exjugador aseguró que es un hecho aislado y que Universitario no tiene culpa de ello. “Esto no es un tema que pase continuamente en nuestro estadio, es un problema no del fútbol, ni puntualmente de un equipo, este es un problema social y lo tenemos que enfocar como tal”.

Jean Ferrari aseguró que es un problema social lo que sucedió en el partido entre Universitario y Melgar.

Jean Ferrari habló de los posibles castigos hacia su club. “No está bien definido, los protocolos no están definidos para ver la dimensión de las sanciones. Ahí empieza el tema diferencial. ¿Es lo mismo un insulto dentro de un estadio con el lanzamiento de un objeto que haga referencia a... Si te insulta el hincha... Es decir no hay un protocolo definido, que se pueda tomar en consideración para conocer las consecuencias”.

Obviamente, al no haber protocolos definidos, de acuerdo a las palabras del directivo, no se podrá saber la sanción para los ‘merengues’ por el acto discriminatorio contra Kevin Quevedo. No se descarta una multa económica, ni el cierre del estadio Monumental.

Kevin Quevedo sufrió discriminación en Universitario vs Melgar

Corrían los 8 minutos de la segunda parte, cuando se detuvieron las acciones porque se desmayó un hincha en la tribuna norte. No obstante, la polémica pasaría en otra zona del estadio Monumental, exactamente occidente, pues una persona le lanzó un plátano a Kevin Quevedo, claramente en símbolo de racismo, tal y como ha ocurrido en otras partes del mundo.

Su compañero de equipo, Horacio Orzán y el asistente de línea se percataron de la agresión y se lo comunicaron al árbitro principal. Solo se aviso, a través de los parlantes del coloso de Ate, que se podría suspender el partido en caso continuara el arrojo de objetos al campo.

Kevin Quevedo fue discriminado en Melgar vs Universitario, le tiraron un plátano desde la tribuna.

Lo último que se sabe del caso Kevin Quevedo

En las últimas horas ha salido a la luz un video de Kevin Quevedo provocando a los hinchas de Universitario con gestos y un coordinador de la institución ‘merengue’ comparó lo hecho por el integrante de Melgar con el ataque racista. “Los dos son igual de graves”, aseguró Adrián Gallardo.

No obstante, el mismo jugador se defendió por su cuenta de Instagram. En primera instancia solo había compartido una publicación de un amigo criticando lo sucedido en el Monumental y ahora emitió una opinión, contando un poco de lo que vivió el pasado domingo. “Insultaron, escupieron en la cara, etc”.

Post de Kevin Quevedo sobre discriminación en el estadio Monumental.

Esta polémica tiene para rato. Y es que Jean Ferrari había anunciado por su cuenta de Twitter que pudo identificar al individuo que lanzó el plátano y en su última conversación con Ovación, manifestó que no se podido hacer al 100%.

Mientras tanto, la FPF ya inició proceso disciplinario contra Universitario e invitó a las partes involucradas a brindar su testimonio dentro de estos días. Por su parte, la ‘U’ inició la venta de entradas para el partido con Sport Huancayo en el Monumental.

