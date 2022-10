Erick Osores comparó gol de Alianza Lima con el de Mohamed Salah con Liverpool: “Es la misma esencia”

El periodista hizo referencia al tanto de Jairo Concha con el de Mohamed Salah. (Video: Juanito Superstar / Fútbol en América)

Alianza Lima obtuvo un valioso triunfo en condición de visitante contra Cienciano en un duelo válido por la jornada 16 del Torneo Clausura. De esta manera, el cuadro ‘blanquiazul’ mantiene las chances intactas de luchar por ganar el segundo certamen del año y le acerque al título de la Liga 1 a fin de año. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el golazo de Jairo Concha, en una jugada similar a la que realizó Mohamed Salah con el Liverpool ante el Manchester City, un tema que fue abordado por Erick Osores, quien comparó ambas acciones colectivas.

Esto sucedió en el programa Fútbol en América, cuando el reportero Vladimir Vicentelo dio su opinión al respecto. “Distinta definición porque la jugada culmina diferente. Hasta la marca del central es igual. Lo quiere anticipar, como sucedió en Cusco”, dijo.

De pronto, Osores especificó que la jugada contempla una situación similar. “En esencia tiene que ver con un saque de arquero directamente a la posición de un atacante”, fueron sus primeras palabras.

En eso, reconoció que hubo complicidad de parte del portero del ‘Papá’, Patrick Zubzuck, porque el balón impacta en su cuerpo y aún así entra al arco. “Hay que darle un crédito al arquero (Zubzuck) y a Campos. Yo veo la audacia del portero de Liverpool y el de Alianza. Son goles que nacen similar y en un mismo día”, añadió.

No obstante, Óscar Del Portal, otro de los panelistas del espacio televisivo, tomó a broma esta semejanza. “Para mí sí tiene valor, pero la comparación me da risa porque termina totalmente distinto. Mi duda es porque no acaba igual”, señaló el comentarista mientras veía la repetición de las dos acciones.

Así fue el gol de Jairo Concha a Cienciano

Todo empezó en un saque de meta que ejecutó el guardameta del conjunto ‘íntimo’, Ángelo Campos, quien envió un balón largo hacia campo contrario, donde Hernán Barcos tuvo la viveza de ‘jugar’ con el fuera de juego (no hay off-side en saque de arco), se sacó la marca de Josué Estrada, que no pudo calcular la caída de la pelota, y cuando sacó el remate, el portero Patrick Zubzuck lo atajó.

Pero el rebote le quedó al ‘Pirata’, que se volteó y dio un pase en primera con la pierna izquierda a un Jairo Concha que llegaba por el medio y definió, con cierta dificultad ante la salida del golero, para abrir el marcador en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a los 70 minutos, en un encuentro que acabó 2-0 con el otro tanto de Gino Peruzzi.

El gol de Mohamed Salah a Manchester City

En el caso del egipcio, la jugada comenzó desde un tiro libre de parte del cuadro ‘cityzen’. Kevin De Bruyne lanzó un centro al área rival, pero el esférico fue contenido por el arquero Alisson Becker, quien de inmediato vio al africano a lo lejos y le lanzó un pase largo con el pie. En un movimiento similar al de Barcos, el popular ‘Mo’ le ganó la posición a Joao Cancelo, avanzó unos metros y abrió el chimpún izquierdo para anotar un golazo a los 76 minutos ante la salida de Ederson, que no pudo bloquear el disparo. Evidentemente, hay una diferencia en la finalización, pero lo cierto es que la intención es la misma.

En redes sociales se viralizó la semejanza del tanto de Jairo Concha con el de Mohamed Salah. (Video: @AnsiedadGrone)

Alianza Lima en Torneo Clausura 2022

Como se mencionó líneas arriba, Alianza Lima es uno de los equipos que aún tiene opciones de ganar el Torneo Clausura. Actualmente se ubica en la segunda posición con 33 puntos, a dos del líder Sporting Cristal y a falta de tres fechas para el final del campeonato.

Cabe mencionar, que en caso de que cualquier equipo que no sea Melgar gane el segundo certamen del año, podrá jugar duelos de ida y vuelta con el ‘Dominó’ para definir al campeón de la Liga 1 2022.

SEGUIR LEYENDO