Guillermo Salas desea seguir dirigiendo a Alianza Lima el 2023, pero advirtió: “mi etapa como asistente ya pasó”

Guillermo Salas desea seguir dirigiendo Alianza Lima el 2023, pero advirtió: “mi etapa como asistente ya pasó”

El técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, se refirió a su continuidad al mando del equipo ‘blanquiazul’ con miras a la temporada 2023 y aclaró que su etapa como “asistente ya pasó”. Además, no descarta la posibilidad de dirigir a otro club en el Perú al finalizar su vínculo a fin de año.

‘Chicho’ Salas fue consultado respecto a las declaraciones de su futbolista, el atacante Arley Rodríguez, en las que se mostró a favor que el DT se mantenga en el cargo en la siguiente temporada.

“Qué bueno que los jugadores piensen eso, no sé si todos los jugadores piensan lo mismo, pero qué bueno que un jugador, en este caso Arley, haga estos comentarios. Somos muy consientes en el comando técnico que de hecho queremos quedarnos, pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pensamos en eso, pensamos en el partido a partido. Pensando y enfocándonos así, las cosas nos están resultando hasta ahora y no pensar en el futuro. Pensamos en el futuro respecto al partido que tenemos el día jueves, que será difícil y de allí vemos lo que venga. ¿Cómo nos posicionemos, cómo terminamos el año? ¿Dónde jugaríamos las últimas fechas? Si es una final o una semifinal. Primero nos enfocamos en esto y después veremos lo que viene”, aseguró Salas en declaraciones a Rpp.

Luego, el estratega del equipo de La Victoria fue enfático en expresar su intención de seguir dirigiendo al equipo ‘blanquiazul’ el 2023.

“Si me preguntas ¿Guillermo quieres quedarte? ¿Quién no quisiera y cuántos técnicos quisieran estar en mi posición? Esto es un tema de resultados y esperemos cumplir con los objetivos de la institución, los personales y de nuestro comando técnico, para pensar en el próximo año. Por ahora nos enfocamos en los que viene y las tres fechas que nos toca disputar y de allí veremos dónde Dios quiere que estemos el próximo año”, aseguró el DT.

No obstante, Salas manifestó que tiene pensado dar el salto en su carrera como técnico, pese a que ello lo obligue a alejarse de la institución ‘blanquiazul’.

“Me gustaría afianzarme como entrenador en otro equipo si no me dan la oportunidad en el club. Ahora que asumí y me doy cuenta que se puede, es bonito. El fútbol te va pidiendo más y más cuando eres futbolista y también como técnico. De hecho, sería una decisión difícil, fuerte para mí, Alianza es mi segundo hogar, pero la carrera en más importante y habría que ver como afianzarse como profesional, como entrenador”, afirmó Guillermo Salas.

Con golazos de Concha y Peruzzi, el equipo de 'Chicho' Salas se llevó 3 puntos de oro de Cusco. (Video: GOLPERU).

En otro momento, el DT volvió a responder una segunda interrogante al respecto, pero bajo el supuesto de una posible decisión de la directiva de Alianza Lima a favor de su continuidad. “Me encantaría, al final los que deciden son ellos, me encantaría, te mentiría si te dijera que no. De hecho, a ojos cerrados”.

‘Chicho’ Salas zanjó el tema de su futuro en el club al mencionar que su ciclo como asistente técnico ha terminado y que si no continua en Alianza Lima como DT, buscaría dirigir a otro equipo en el Perú.

“Primero, yo me tengo que capacitar, seguir estudiando, conociendo y explorando en el fútbol, claro que sí y lo tengo que hacer. El otro tema, me tomaría un tiempo para pensarlo, no lo estoy pensando ahora, pero creo que, pensando rápido, me encantaría seguir dirigiendo. Alianza me dio la oportunidad de ser asistente, fui asistente de Carlos Bustos. Yo pienso que mi etapa como asistente ya pasó, la decisión de quedarme o no, la institución y mi persona, me gustaría seguir dirigiendo ya sea en Alianza o cualquier club del Perú”, concluyó.

