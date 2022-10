Monique Pardo recuerda su caída en el reality de Gisela Valcárcel y pide asesoría legal para demandarla

Monique Pardo y su aparatosa caída en El Artista del año. (TikTok)

Monique Pardo no parará hasta obtener justicia. La exvedette utilizó sus redes sociales para recordar la fatal caída que sufrió en el 2021 en el programa ‘El artista del año’ cuando fue invitada para ser el refuerzo del cantante Diego Val. Y es que, la cantante peruana cayó desde una estructura movible sobre su lado derecho del cuerpo ocasionando graves secuelas.

Desde entonces, la interprete de ‘Caramelo’ indicó que estaba “viva de milagro” y que Gisela Valcárcel jamás se comunicó con ella para monitorear su estado de salud. Aunque en un principio todo se quedó en un simple susto, tiempo después la artista nacional anunció que la demandaría por un millón de dólares por daños y perjuicios.

No fue hasta fines del 2021 que en una entrevista con un medio local, Monique Pardo informó que retiraría la demanda, pero no por la rubia conductora, sino por la casa televisora de América TV que por muchos años le ayudó a surgir en su carrera. Ahora, todo parece indicar que se ha arrepentido de su decisión y quiere seguir con la denuncia a Gisela Valcárcel.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la pelirroja compartió el vídeo del preciso momento en el que se ve su terrible accidente y no dudó en pedir ayuda legal haciendo un llamado a cualquier abogado que quiera representarla para comenzar con los trámites respectivos en contra de la popular ‘Señito’.

“Cómo sobrevivir a este dolor en el abandono moral y material. ¡Necesito un abogado urgente”, escribió colocando un número de celular

Su publicación ocasionó múltiples reacciones y varios usuarios le brindaron su apoyo, mientras que otros mostraban su desacuerdo. “Reina cuídate mucho por favor, espero estés bien se ve fuerte la caída”, “Abrazo reina, que te recuperes pronto y espero que encuentres un buen abogado/a”, “Para eso existen los ensayos.... y tu aceptaste que eso sea parte del show”, “Pero señora con todo el respeto, a sus años y se expone a eso también”, fueron algunos de las respuestas de los cibernautas.

Cabe mencionar que, a raíz de este suceso Monique Pardo ha preocupado a sus seguidores en varias ocasiones por sus impactantes revelaciones. La exvedette confesó a fines del 2021 que se sumergió en una profunda depresión al ver que su estado de salud se había visto bastante afectada tras la dura caída que tuvo en el reality de la presentadora.

Ella en varios oportunidades apareció en diferentes programas para exigirle a la rubia conductora de televisión que su productora se haga cargo de su tratamiento, esto debido a que en ese momento no contaba con los medios necesarios para acudir a un buen médico. Sin embargo, no recibió respuesta alguna e intentó acabar con su vida.

No obstante, un mes antes de tratar de suicidarse, fue trasladada de emergencia a la clínica San Gabriel tras sufrir una amenaza de infarto. “Me han hecho un electro y me están viendo un dolor ventral porque mi aorta podría estar sangrando por el golpe que tuve en mi accidente, he caído de vientre como todo el mundo lo vio. Después tengo que irme a un centro especializado a realizarme la prueba que es la más grave, porque podría estar sangrando y si me sangra la aorta podría ser mortal, espero que no sea”, contó en octubre.

