Gisela Valcárcel cortó enlace con ‘América Hoy’ luego que invitado hiciera broma sobre sus peinados

Este lunes 10 de octubre, Gisela Valcárcel se enlazó con ‘América Hoy’ para defender a Giuliana Rengifo, quien fue criticada por los panelistas del magazine por estar subida de peso. Sin embargo, no imaginó que terminaría siendo ‘trolleada’ por uno de ellos, quien le recordó los peculiares peinados que ha llevado en las últimas galas del reality de baile.

“El tema de estar subida de peso debe ser tocado con mucha delicadeza. Cuando yo salí al aire en julio estaba subida de peso. Nadie puede bajar de peso en 10 días, la única forma de hacerlo así es haciéndose una cirugía o tomando pastillas, y eso no está bien. No le exijamos a Giuliana ni a nadie bajar de peso de un día a otro”, sostuvo a través de la llamada telefónica.

Alejandra Sánchez, Julio Zevallos y Fiorella Cayo fueron los panelistas invitados de 'América Hoy'.

Asimismo, aseguró que Giuliana y otras participantes, pese a no ser bailarinas profesionales, tienen la oportunidad de ganar ‘El Gran Show’. “Si estamos subidas de peso, también podemos brillar. Hay algunas que son bailarinas y hay otras que lo intentan, esta es una competencia de semanas, en las que se irá viendo el avance de cada una”, sostuvo.

Luego de dar su punto de vista, no todos los panelistas invitados estuvieron de acuerdo con ella. Pese al tenso momento, el productor Julio Zevallos intentó calmar la situación halagando a la ‘Señito’. “El lugar que tú tienes ganado en la TV nadie te lo puede quitar. Puedes hacer lo que quieras. Siempre te la jugaste a ganar. En el Perú no hay cuatro Gisela Valcárcel, no hay”, dijo.

No obstante, todo dio un giro inesperado cuando el panelista de ‘América Hoy’ le indicó, a modo de broma, que “la gente esperaba otro peinado” en la última gala. “¿Ah si? ¿Uno más arriba?”, comentó Gisela Valcárcel para luego cortar la llamada telefónica. Zevallos quedó sin palabras y las conductoras cambiaron de tema.

Gisela Valcárcel cortó llamada telefónica con 'América Hoy' por broma sobre sus peinados. (América TV)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el peinado de Gisela?

En la última gala de ‘La Gran Estrella’, programa cancelado por bajo rating, Gisela Valcárcel usó un excéntrico peinado para despedirse del concurso de canto. Sin embargo, lo más comentado de la noche no fue la victoria de dos participantes, sino el peculiar peinado que llevó esa noche. Magaly Medina no dudó en burlarse del tema en su programa de espectáculos.

“Yo creo que era su último as bajo la manga, su desesperación, ya que ninguno de los invitados, ni de los jueces le daba para algo. La mujer perdió la cabeza y dijo ‘tengo que llamar la atención por alguna cosa, algo tengo que hacer’. Pero ni eso sirvió, por las puras se puso eso en la cabeza. A mí me parece que se lo copió de RuPaul, el dragqueen”, expresó en ‘Magaly TV, La Firme’.

Gisela volvió a ser blanco de burlas porque en la primera edición de ‘El Gran Show’ volvió a llamar la atención de los televidentes por su peinado. “No sé qué creaciones le hacen en la cabeza. La mujer que se vendía como la más glamurosa de la tele, ahora parece que usa un nido. Yo sí parezco la Bruja del 71, aunque yo creo que Gisela sí se parece más. No sabe cómo llamar la atención. El paso de los años ya le está haciendo daño”, dijo.

Magaly Medina.

