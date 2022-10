Melania Urbina sufrió hackeo y mandó indirecta a Janick Maceta, pareja de Andrés Wiese

La cuenta de Facebook de Melania Urbina fue hackeada por personas malintencionadas.

Melania Urbina sorprendió a sus seguidores al dejar extraños comentarios desde su cuenta de Facebook. Uno de ellos se hizo viral en redes sociales, puesto que se trataba de una atrevida propuesta a Janick Maceta, pareja actual de Andrés Wiese. Como se recuerda, la actriz mantuvo un romance de 8 años con el recordado ‘Nicolás de las Casas’.

Todo inició cuando los internautas se percataron que Melania había dejado un singular mensaje en un publicación de una emisora radial, la cual preguntaba: “¿Qué le dirías a la actual pareja de tu ex?”. La respuesta de la popular ‘Monsefuana’ fue simple, pero contundente: “Que me lo presente un rato”.

Atrevido post de Melania Urbina. (Instarándula)

Los usuarios no tardaron en asegurar que dicho mensaje estaba dirigido a Janick Maceta, la reina de belleza que conquistó al popular actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’. No obstante, los fans de Melania defendieron a la actriz, indicando que esta clase de publicaciones no podían ser realizadas por ella.

Pronto, Urbina salió en redes sociales para afirmar que, efectivamente, su cuenta de Facebook había sido hackeada y que ella no fue quien dejó los extraños mensajes, sino otra persona malintencionada. “Gracias a las personas que me avisaron de esta actividad irregular. Y aunque también he sido víctima de esta situación, disculpen las molestias”, dijo en su plataforma.

Melania Urbina confirma que fue víctima de un hackeo. (Facebook)

Hackeo le generó problemas

A través de Instagram, Melania Urbina volvió a referirse al tema, indicando que ya recuperó su cuenta de Facebook, pero que los mensajes que dejaron a su nombre le habían ocasionado ciertos problemas, los cuales no quiso entrar en detalles. También pidió a sus fans a ignorar las supuestas publicaciones que hizo horas antes.

“Hoy descubrí que me intentaron hackear el Facebook, gracias a las personas que me avisaron. Ya solucioné el problema, pero en este tiempo han enviado mensajes en mi nombre que no son ciertos. Han puesto comentarios, likes y seguido páginas que yo no he seguido. Mi cuenta es mía otra vez. Si les han llegado mensajes, no hagan caso por favor... ¡Increíble! Qué ganas la gente de hackearte, de meterte en problemas”, sostuvo.

Melania Urbina sufrió hackeo de su cuenta de Facebook | Instagram

¿Por qué acabó su romance con Andrés Wiese?

Melania Urbina y Andrés Wiese se conocieron en una reunión de actores, en donde se volvieron buenos amigos. Con el tiempo el amor surgió entre ambos, pese a la diferencia de edad de 7 años. Se supo luego que fue Madgyel Ugaz, la Teresita de ‘Al Fondo Hay Sitio’, quien actuó de Cupido para que los artistas se enamoraran perdidamente.

A lo largo de los años, Melania y Andrés se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Pese a ser figuras mediáticas, siempre mantuvieron los detalles de su relación amorosa en privado. Esto cambió en el 2015, cuando ambos hicieron pública su separación de manera oficial, luego de 8 años de relación.

“Hola a todos. Los que nos conocen, saben que no solemos hablar de nuestra vida privada y antes de que se generen especulaciones y por respeto a todos, queremos comunicarles que desde hace varias semanas decidimos, de mutuo acuerdo, cerrar una muy linda etapa en nuestras vidas y dar por finalizada nuestra relación”, escribió el actor en sus redes sociales.

En aquel entonces, se especuló que Wiese le fue infiel a la actriz y que ese habría sido el motivo de su ruptura. Sin embargo, Melania desmintió que su expareja la haya engañado en algún momento. “No soy una víctima de nadie. Él no fue infiel. Él es una persona sumamente correcta, es un caballero”, manifestó. Ninguno de los dos aclararon por qué decidieron seguir sus caminos por separado.

Melania Urbina y Andrés Wiese terminaron su romance en el 2015.

