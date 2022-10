Magaly Medina comparó a María Pía y Michelle Soifer asegurando que solo una de ellas fue “bataclana”

"Urraca" se pronunció sobre críticas que recibió la influencer por el último vestido usado en un evento internacional.

La conductora de “Magaly Tv La Firme”, no se quedó callada. En la última edición de su programa, la polémica periodista se pronunció sobre las recientes críticas que recibió María Pía Copello por el vestido que utilizó durante un evento internacional.

Como se recuerda, en el último contenido de En Boca de Todos, emitido hace algunas horas, se cuestionó sobre el outfit que utilizó la también conductora de televisión en los premios Latino Show Awards 2022. Algunos panelistas del programa rechazaron la opción elegida por la influencer para esa noche especial.

“Debe vestirse de acuerdo a su edad”, “El escote está demasiado grande”, “Ese modelo de vestido le queda mejor a Michelle Soifer”, son algunos de los comentarios escuchados la tarde de ayer en el megazine de América Televisión.

Sin embargo, Magaly Medina reveló esta noche, todos los detalles de la vestimenta de la exanimadora infantil, asegurando que no existe punto de comparación entre la excompañera de Timoteo y la chica reality.

“Ambas tienen un cuerpazo, se lucen bien, se visten bien, pero las diferencias de marcas, precios y estilos que adquieren son totalmente diferentes”, señaló la “Urraca” en la última edición de “Magaly Tv La Firme”.

María Pía Copello se defendió luego que usuaria de TikTok la criticara por usar un revelador vestido.

Vestido original

Por otro lado, la figura de ATV, confesó que el vestido que utilizó María Pía Copello es del diseñador original, mientras que el lucido por Michelle Soifer hace algunos días, se trataría de una simple copia.

“Ella lo ha mandado a comprar directamente con el diseñador. Yo lo sé porque trabajamos con el mismo estilista. Pero ojo, Pía no pide canje, ella lo ha pagado con su plata”, señaló Magaly Medina, mientras mostraba algunos videos en pantalla.

Por otro lado, la conductora indicó que los premios Latino Show Awards 2022, es un evento internacional que ya muchas personas quisieran ir, y que mientras su amiga se encuentre como invita especial, puede lucir lo que quiera.

Del mismo modo, reiteró que para ella, María Pía Copello y Michelle Soifer tienen un físico envidibale, como para poder lucir este tipo de vestido.

“Uno es el original y otro es la copia. Mira las dos tienen un cuerpazo para lucirlo, pero no podemos negar la verdad”, precisó durante su programa, en respuesta a lo que los invitados de En Boca de Todos, indicaron durante su intervención.

Es reconocida por ser animadora, conductora e influencer.

“Yo creo que cada una a su estilo lo lució bien. María Pía tiene un estilo de llevar la ropa mucho más elegante. Ella no ha sido bataclana a diferencia de Michelle Soifer”, añadió la líder de “Magaly TV La Firme”.

Asimismo, la “Urraca” se dio un tiempo para responder las opiniones que brindaron algunos personajes del programa de América Televisión.

“María Pía Copello es una diva para poder lucirlo. Ella no es cualquier cosa, es conductora de televisión, presentadora de televisión, cantante. Además uno va vestida con el vestido que le queda bien. Ella no pidió plata para que lo luzca”, sentenció antes de concluir su secuencia.

Presupuesto de outfit

Carolina Valerga, una experta en marcas exclusivas y dueña de Brand Space Perú, brindó algunas declaraciones al programa “Magaly Tv La Firme” y confesó la cantidad de dinero que la conductora estaría pagando al analizar sus atuendos con la experiencia que tiene en el mundo de la moda.

Entre los principales elementos que se puede destacar del último look de María Pía son una cartera “Chain Cassette” de Bottega Venetta, que estaría valorizada en US$ 5000, así como dos Dior Book tote bag que cuesta US$ 3500 por cada una, lo que sumaría un total de US$7000.

También se le pudo observar luciendo una cartera Dior Bandolera Caro de Cuero que está valorizada en 2160 euros aproximadamente.

