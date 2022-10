Esto es Guerra: María Pía Copello regresa a la conducción del programa en reemplazo de Renzo Schuller. (América TV)

Luego de haberse despedido entre lágrimas de la conducción de ‘Esto es Guerra’ a inicios del pasado mes de mayo, María Pía Copello regresó al reality para reemplazar a Renzo Schuller, quien no pudo estar en la edición del programa este lunes 03 de octubre y la producción no dudó en llamar a la influencer.

En los primeros minutos de esta última emisión, Johanna San Miguel apareció en medio del set sin su compañero al costado y fue ‘El Tribunal’ quien le comunicó que había convocado a una presentadora para que no esté sola, pues este lunes se escogerían a los participantes que integrarían a los combatientes y guerreros.

“El Sr. Renzo no podrá venir esta noche, pro obviamente no la iba a dejar a usted sola en un día muy importante y más cuando se trata de la división de equipos. La conozco perfectamente y solamente existe una sola persona que sea capaz de ponerle el freno a usted”, expresó la voz misteriosa del reality ante la atenta mirada de la actriz.

En ese momento, se abrieron las puertas del set y para sorpresa de muchos, María Pía Copello ingresó al estudio en medio de los aplausos de todos los presentes. “Siempre seré tu dolor de cabeza Johanna San Miguel. No te hagas la que no me extrañas porque cuando me fui me llamabas diario. Tú pensabas que te iban a dejar solita, pero nunca”.

Hasta el momento se desconoce los motivos de la ausencia de Renzo Schuller, pues ni la producción ni el mismo actor se han pronunciado al respecto. Lo cierto es que, María Pía Copello solo estará esta noche al lado de la comediante para alentar a su equipo.

María Pía Copello estará como conductora de EEG este 03 de octubre. (Captura)

Como se recuerda, la animadora infantil inició conduciendo los 10 años de ‘Esto es Guerra’ el pasado mes de febrero tras estar varios meses alejada de la pantalla chica. Durante su estadía en el programa, protagonizó múltiples altercados con Johanna San miguel generando muchas portadas en los medios de comunicación, a pesar de que todo siempre terminaba en bromas y sonrisas.

Aunque varios creyeron que ambas llegarían a la gran final, en el mes de mayo la influencer se despidió del espacio televisivo señalando que debía cumplir otros compromisos y que no iba a poder darle todo su tiempo al reality de América TV, por lo que decidió dar un paso al costado.

“Que difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar, las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra. Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, quizá más adelante, pero estoy contenta porque eso me ha permitido estar, al menos, un mes y medio seguido aquí, he sentido que fue más tiempo, pero así son las cosas”, expresó en aquel entonces Copello.

No va más. María Pía Copello cumplió su ciclo en Esto es Guerra y este viernes 6 de mayo se despidió del reality.

