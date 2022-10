Rafael Fernández desenmascara a Christian Domínguez y asegura que no veía a los hijos de Karla. | Amor y Fuego.

Vuelve a la carga. Rafael Fernández decidió salir a pronunciarse luego que Karla Tarazona asegurara que el empresario no la apoyaba en nada. Asimismo, el popular ‘Rey de los huevos’ se refirió una vez más a Christian Domínguez y señaló que mintió cuando salía a decir en televisión nacional que tenía una estrecha relación con los hijos de la conductora radial y Leonard León.

De acuerdo al exesposo de la locutora radial, el cumabiambero nunca apoyó a los pequeños pese a que en más de una ocasión salió a decir que ellos lo llamaba ‘papá’; sin embargo, no estuvo para ellos en los momentos más difíciles.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, indicó.

Asimismo, Rafael Fernández reveló que cuando Christian Domínguez finalizó su relación con Karla Tarazona, el cantante de cumbia nunca más volvió a ver a los hijos que tuvo la conductora de televisión con Leonard León.

En otro momento, el empresario señaló que durante el tiempo que vivió al lado de los pequeños les tuvo bastante cariño, por lo que cuando terminó su relación con la exmodelo tuvo la intención de ayudarlos, pero a cambio fue bloqueado de todos lados.

“Solo veía a sus hijos... qué sale a decir en televisión ‘pobrecito, que los niños me dicen papá’, pero si no los recogía, solo recogía a Valentino, por eso es que yo me pegué mucho a los chicos porque ellos estaban solos. Y no es que yo quiera ser san Rafael, como dijo Gigi, yo lo que digo es que los chicos son muy buenos e inteligentes, yo lo que hice fue solo cumplir con ellos y ahora ya ni puedo verlos ni hablar con ellos porque estoy bloqueado”, acotó.

Christian Domínguez se metió a la piscina de Rafael Fernández sin permiso.

De otro lado, el popular ‘huevero’ precisó que Magaly Medina no tuvo tino al acusarlo de mentiroso, esto aunque él en más de una ocasión ha señalado que no quiere pertenecer al medio de la farándula como vienen dando a entender la ‘Urraca’ y Karla Tarazona.

“Me están comparando como si yo fuese algo parecido a Christian... eso factura pues... ¿cómo sé yo que esto está dirigido? Porque hay cosas que solo hemos hablado Karla y yo y las ha dicho Magaly. Yo le dije a Karla, no quiero estar en el show, en el espectáculo porque a mí no me interesa para nada la fama, no entiendo por qué me quieren volver a meter a este círculo”, agregó.

