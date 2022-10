Rafael Fernández desmiente a Karla Tarazona por afirmar que ya no la apoya luego de separarse | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina anunció en su programa que Rafael Fernández se comunicó con ella para responder y desmentir a Karla Tarazona, quien la semana pasada prefirió no hablar de los supuestos acuerdos que tuvo con su aún esposo en el que debió dejarle la garantía de la casa que alquilaron para vivir, además de otros montos.

Cuando la conductora de televisión fue consultada por el fideicomiso que había ofrecido el popular ‘Rey de los huevos’, la expareja de Leonard León aclaró que ella siempre ha visto por sí misma por el bienestar de sus hijos. Por esa razón, es que lo seguiría haciendo.

“Trabajo en la radio, acá en el canal en Panamericana Televisión, tengo mis eventos. Yo trabajo desde los 16 años y todo lo que pueden ver, sobre todo en lo que concierne a mis hijos, colegio, casa y todo lo demás, lo pago yo”, señaló Karla.

fEsta respuesta habría molestado a Fernández, quien salió al frente con pruebas para demostrar que sí estaba cumpliendo con su palabra. Sin embargo, Magaly Medina reveló que el empresario ha decidido ya no hacerse cargo de nada que tenga que ver con Tarazona y sus hijos, tras sus recientes declaraciones, pues estas le molestaron.

“Aclarar que las cosas no son como se las han pintado a Magaly. Yo si cumplo mi palabra, por más loco que parezca, al final es mi plata”, señaló al inicio sobre las declaraciones de su aún esposa. Tras ello, detalló cuáles son las cosas de las que se ha hecho cargo hasta el momento.

Rafael Fernández responde a Karla Tarazona.

“Lo que yo he pagado es: los colegios hasta fin de año, he pagado la nana, desde que fui, hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío. He pagado los arreglos para que los chicos pueda ir y tengan los televisores, la cocina, los closets, los racks y pongan las bicicletas, un rack para bicicletas para la camioneta”, agregó molesto.

Además, reveló que ha estado pagando incluso el teléfono de su expareja, pero a partir de sus declaraciones del viernes, ha decidido cortar todo y no hacerse cargo de nada más. “El teléfono de Karla, le pago la mensualidad del teléfono pero el día viernes yo corte todo, el que salieron a decir que yo no apoyaba en nada. En ese momento, hay un mal agradecimiento”, sentenció.

Aclara el tema de la garantía de la casa

En anteriores oportunidades se habló de la garantía de la casa que alquilaban Karla Tarazona y Rafael Fernández. Tras su separación, se comentó que sería la conductora quien cobraría la garantía del lugar luego de que se mudara a un nuevo hogar. Pero en una reciente entrevista, señaló que no la cobró porque el contrato no estaba a su nombre. Ante ello, el ‘Huevero’ salió a aclara el motivo por el que no hubo reembolso de garantía.

“Yo le dije quédate con la garantía de la casa que era de 6400 dólares y la señora de la casa se quejó que Karla no salió el 15 sino el 26. Entonces, la dueña lo cobró como si fuera un mes más y me dijo no te voy a devolver la nada”, sentenció.

