Isabel Acevedo no aceptaría bailar en ‘El Gran Show’ por estos motivos

Isabel Acevedo no aceptaría bailar en ‘El Gran Show’ porque dice que es 'El Gran Chongo'. (Willax TV)

Isabel Acevedo dejó en claro que no participaría en la nueva temporada de ‘El Gran Show’. La popular ‘Chabelita’ no dejó de opinar sobre el reality de Gisela Valcárcel y señaló que no podría estar en la pista de baile porque considera que no hay un rival que esté a su mismo nivel, salvo un par de integrantes con las cuales podría medirse.

Como se recuerda, Isabel Acevedo fue la ganadora de ‘Reinas del Show’ en noviembre del 2021 luego de una ardua temporada donde se enfrentó a diversas figuras del espectáculo que también tienen talento para el baile. En aquel entonces, el programa estaba basado netamente en montar coreografías y fue la ex de Christian Domínguez quien terminó por llevarse el gran premio.

Por ello, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Isabel Acevedo para consultarle si Gisela Valcárcel la había convocado, pues ‘El Gran Show’ de este 2022 también se trata del baile. Sin embargo, la bailarina dejó a más de uno sorprendido con su respuesta al calificar al espacio sabatino como ‘El Gran Chongo’.

“No me veo, creo que ya tuve mi momento y de repente si fuera una temporada más fuerte. Gisela misma lo ha dicho, no están viendo al mejor bailarín, están viendo otros aspecto como el mejor gran chongo como dicen, es la verdad”, dijo para el magazine de Willax TV.

Asimismo, indicó que Gabriela Herrera y Leysi Suárez serían sus posibles rivales, dejando entrever que el resto de integrantes no podrían ganarle. Además, recordó que, si bien su carrera empezó en la pista de baile de la ‘Señito’, hoy en día no aceptaría regresar porque ya tuvo suficiente con su copa de ‘Reinas del Show’.

“La única rival que podría tener ahí podría ser Gabriela y quizá Leysi, no aceptaría estar en esta temporada. No me veo ahí (...) Ahí me inicié. A los 15 años con Aldo Miyashiro y luego pasó lo de Christian que fue un mal momento no solo para mí sino para toda mi familia”, agregó.

Finalmente, Isabel Acevedo lanzó un polémico comentario dando por entendido que todas las personas que entrar al reality terminan involucrados en algún escándalo. “De repente Gabriela a entrado para subir un poco el nivel del baile, pero yo siento que ahí te quemas también en esa pista”.

Isabel Acevedo calificó como 'El Gran Chongo' al reality de Gisela Valcárcel. (Captura)

SEGUIR LEYENDO