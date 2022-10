Gisela Valcárcel apareció con escudo en ‘El Gran Show’ ante duras críticas de Magaly Medina. | América Tv.

Gisela Valcárcel apareció con un llamativo look durante el inicio de la segunda gala de ‘El Gran Show’. La popular ‘Señito’ tuvo entre sus manos un escudo y no dudó en posar al lado de su público en clara referencia de que ellos la apoyaban.

Como se recuerda, durante toda la semana, Magaly Medina le dedicó tres programas a la rubia conductora de televisión para recordarle todo su pasado, esto luego que la dueña de GV Producciones saliera a decir que la ‘Urraca’ estaba haciendo demasiado daño con su programa.

Fue así que la polémica periodista no dudó hablar sobre Gisela Valcárcel, sacar a la luz el libro que habría intentado borrar del mercado y hasta su reunión con Vladimiro Montesinos.

Tras la ola de comentarios negativos, la conductora de ‘El Gran Show‘ salió con un escudo al inicio de su reality de baile y sostuvo: “Porque a la batalla se va con las mejores herramientas”.

Asimismo, precisó que en esta ocasión no trae un peinado exuberante como las ediciones pasadas, sino viene su con mejor armadura para enfrentar su mayor batalla; sin embargo, a su discusión también incluyó a los miembros de su jurado.

“Hoy no vine con flores, hoy vengo con armadura y yo creo que ustedes (el jurado) se la debieron poner también porque no solo de mi se habló durante la semana, por ahí les han dicho blandengue. Que a mí me digan blandengue normal, porque blandita”, comentó.

De otro lado, Gisela Valcárcel no pudo evitar hacer una broma con el notario que la acompaña en su programa. “Por favor, ¿mi notario está aquí? Porque hoy tenemos notario. ¿Por qué? Es que hoy hay un eliminado”, indicó la conductora. Y varios minutos después, volvió a la carga para decir: “Me da pena porque sé que está esperando que yo diga algo”, exclamó.

Gisela Valcárcel ya no quiso hablar de Magaly Medina. (Captura de TV)

Pide respeto para su pista de baile

La ‘Señito’ dejó en claro que su programa ‘El Gran Show’ no lo hizo para responder a las diferencias personales que puede tener con otra conductora de televisión (Magaly Medina), sino para entretener al público. Además, señaló que siempre ha pedido respeto a su pista de baile, tanto a ella misma como a sus participantes.

“La vida es una, este programa se hizo para disfrutar, este programa se hizo para unir, este programa no se hizo para discutir temas personales, no se hizo para nada de eso, esta pista es una pista a la que yo respeto y a que pido todos respeten, a cada uno de los concursantes”, indicó.

