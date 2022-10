Magaly Medina reveló que justicia estadounidense sentenció a Andy Polo y deberá pagar 600 mil dólares

Magaly Medina reveló que Andy Polo le deberá pagar 600 mil dólares a su expareja. | Magaly Tv: La firme.

Tuvo que pasar más de un año para la que justicia estadounidense le de la razón a Genessis Alarcón en la denuncia que le realizó a Andy Polo por violencia doméstica. El jugador de Universitario de Deportes deberá pagarle una indemnización de 600 mil dólares a su expareja.

Magaly Medina se pronunció sobre este tema y mostró el documento en que hallaban culpable al futbolista por este caso de agresión física y psicológica contra la mamá de sus hijos.

“Andy Polo que me demandó a mi por difamación, porque dijo que yo lo había llamado maltratador, dijo que no tenía juicios en Estados Unidos, entonces que por lo tanto yo había mentido. Me hizo una demanda por eso”, empezó diciendo la ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica periodista resaltó que Andy Polo en estos momentos ya tiene una sentencia por maltratar a su expareja, por lo que considera que la demanda que ha hecho en su contra podría ser desestimada en el Perú.

“Una corte de los Estados Unidos lo acaba de sentenciar por agredir a la madre de sus hijos, causarle daño físico y emocional. Lo acaban de sentenciar que le pague a la madre de sus hijos la cantidad de 600 mil dólares, la justicia americana le ha dicho que es un maltratador con esta sentencia”, añadió.

De otro lado, Magaly Medina recordó la vez que ayudó a Genessis Alarcón luego de darse a conocer la denuncia, pues el futbolista cuando se enteró que había sido denunciado, tomó la decisión de no pasarle una pensión de alimentos para sus hijos.

Genessis Alarcón se pronuncia

El programa ‘Magaly Tv: La firme’ se puso en contacto con Genessis Alarcón para saber su opinión al respecto sobre este caso, donde finalmente la justicia americana le dio la razón en la denuncia que entabló hace más de un año.

“Yo estoy muy tranquila porque la verdad yo nunca mentí, yo siempre dije la verdad y la justicia salió a mi favor”, comentó bastante firme la exesposa del futbolista.

Genessis Alarcón aseguró que Andy Polo solo quiere quedar bien ante la prensa. (Foto: Captura TV)

Abogado de Genessis Alarcón habló desde Estados Unidos

El abogado de Genessis Alarcón se pronunció desde Estados Unidos acerca de este caso, en el que aclaraba que si bien habían ganado, el futbolista tenía la opción de apelar sobre la sentencia.

Además explicó que en este proceso el juez declaró a Andy Polo en rebeldía debido a despidió a su defensor y no contrató a otro. De momento, el jugador de Universitario de Deportes deberá de cumplir con la actual sentencia.

