Magaly Medina fue sorprendida por Lucy Bacigalupo con divertida parodia de Gisela Valcarcárcel

Tremenda sorpresa fue la que recibió Magaly Medina este último lunes 10 de octubre en plena transmisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’. La siempre carismática Lucy Bacigalupo apareció en el set personificada como Gisela Valcárcel para conversar sobre ‘El Gran Chongo’, divertida secuencia de ‘JB en ATV’. La imitación hizo reír a la ‘Urraca’ a más no poder.

Todo empezó cuando la falsa ‘Gise’ ingresó al estudio usando un escudo gigante, tal y como lo hizo Valcárcel en la segunda gala de ‘El Gran Show’. “Como dice mi amiga Lilia, por recomendación de mi abogado me mantengo el derecho de hablar. Pero sabes qué comadre, te he estado escuchando que dices que arrugué, pero aquí estoy. Ay mamita, no te tengo miedo para nada”, sostuvo.

La periodista de espectáculos no pudo evitar burlarse de la situación. Además, contó que Gisela Valcárcel solía decirle “comadre” años atrás. “Así me decías antes, bien hipócrita”, mencionó entre risas. Luego, ambas recordaron la vez que se encontraron en Miami, donde supuestamente Magaly Medina lloró delante de ella, algo desmentido por la propia figura de ATV.

Lucy Bacigalupo parodió a Gisela Valcarcárcel en el set de Magaly Medina. (ATV)

“Hace tiempo que no te veo, desde que nos fuimos al festival de Miami a comprar un formato. No sé por qué me maté comprando tanto formato, si igual lo copio. Todos estos sin talentos los he sacado de acá (el programa de Magaly). Ay comadre, pero ese día lloraste. ¿O estabas sudando champán? Lloraste porque se acabó el trago”, precisó la supuesta ‘Señito’.

En otro momento, ‘Gisela Valcárcel’ admitió que visitó a Medina para llevarse a todos sus ampayados y también para pedirle consejos amorosos, pues ella “siempre ha tenido tan mala suerte”. “Qué suerte tienes con Alfredo Zambrano, compárteme tu pócima. 40 años para conseguir al amor de mi vida… para que en un clic me lo levanten”, agregó en clara referencia a Tula Rodríguez.

Magaly Medina fue sorprendida por 'Gisela Valcárcel' en su programa de espectáculos. (ATV)

El origen de la parodia

Lucy Bacigalupo fue invitada al programa ‘Noche de patas’, que solía transmitirse por la señal de Latina TV en el 2019. Durante el programa, la actriz contó pasajes de su vida artística, siendo uno de los temas más llamativos el por qué decidió parodiar a Gisela Valcárcel, un ícono de la TV peruana.

“Siempre nos sentábamos al fondo (del bus) Marilú y Christian Benavides. Un día veníamos haciendo jo***, matándonos de risa (...) No sé qué dice Jorge (Benavides), voltea y dice: ‘Oye, Mari, qué igualita se ha reído a la Gisela Valcárcel. Ya, listo, llegamos al canal, buscamos a Torreja para que te dé una peluca rubia (porque) Gloria Helfer va a invitar a Gisela’”, explicó.

Lucy Bacigalupo es una actriz cómica, empresaria y conductora de TV. Se hizo conocida por imitar a Gisela Valcárcel en el programa de Jorge Benavides.

Este 2022, Lucy volvió a parodiar a la ‘Señito’ en el programa ‘JB en ATV’. Mientras que Jorge Benavides interpretó a ‘Mascaly’, la actriz hizo lo propio con Valcárcel. Ambas se ‘pelearon’ en vivo en el gran estreno de ‘El Gran Chongo’, parodia de ‘El Gran Show’. El sketch recibió elogios del público, puesto que los cibernautas consideraron que los papeles fueron bien interpretados.

“De verdad, solo agradecerles por sus comentarios me hacen sentir muy feliz, pues ese es el objetivo del artista, que el público salga ganador y como actriz, mi mayor satisfacción es la respuesta de ustedes queridos televidentes. Creo que fue una semana dura, de enfrentamientos y necesitamos siempre un poco de humor para apaciguar las aguas. Gracias”, escribió la actriz en Facebook.

