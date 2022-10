Carlos Vidal, ex de Gisela Valcárcel, amenazó con denunciar a Magaly Medina por decirle “cargarteras”

Carlos Vidal está evaluando demandar a Magaly Medina por referirse a él en su programa de espectáculos.

Carlos Vidal, la expareja de Gisela Valcárcel que publicó un controversial libro en el que relata detalles íntimos de la vida de la rubia conductora, ha vuelto a protagonizar titulares de la farándula nacional. Esta vez, el hombre radicado en Miami amenazó con denunciar a Magaly Medina por referirse a él como “cargacarteras”, entre otros calificativos, en su programa de espectáculos.

Como se recuerda, la ‘Urraca’ recordó la vez que Gisela evitó la publicación del libro “La Señito”, escrito por su expareja, gracias a un supuesto favor de Vladimiro Montesinos. “Lo escribió un cargacarteras llamado Carlos Vidal, que en ese entonces fue novio de Gisela. Un mantenido que al terminar la relación escribió un libro”, dijo en una de sus transmisiones en vivo.

Vidal se mostró en desacuerdo con sus declaraciones, por lo que le envió una fuerte indirecta en redes sociales. “Yo nunca hubiera estado contigo por fea por fuera y horrible por dentro”, escribió en Twitter. Sin embargo, esto no evitó que Magaly siguiera refiriéndose a él de la peor manera. “Pobre Carlos Vidal, era un pobre diablo antes de Gisela y siguió siéndolo después”, señaló en otro momento.

Carlos Vidal fue pareja de Gisela Valcárcel durante siete años. Una vez su romance llegó a su fin, escribió el libro 'La Señito'.

Ahora bien, Carlos Vidal no está dispuesto a seguir tolerando los calificativos de la presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’. En diálogo con Trome, la expareja de la ‘Señito’ afirmó que está evaluando entablar una demanda contra Magaly Medina, en caso la conductora siga con los insutos contra su persona.

“Me molesta la manera tan ofensiva como habla de mí, ya es hora de que me deje en paz. Si quiere tomar mi nombre que sea a regañadientes, pero no insultándome. Vivo en Estados Unidos y también puedo demandarla acá porque a ella la ven por ‘Super Perú’ y puede meterse en problemas si le hago la denuncia porque le van a quitar la visa, mejor que se tranquilice y toque mi nombre Carlos Vidal como el ex de Gisela o el que hizo el libro, normal... pero el ‘cargacarteras’... Yo no tengo problema en llevar la cartera de mi pareja o manejar el auto como lo hacía en esa época con mucho cariño, pero sé a qué se refiere, a que era el ‘chupe’, eso me molesta”, sostuvo.

La comparó con Gisela Valcárcel

En otro momento de la entrevista, Carlos Vidal aseguró que la conductora de ‘El Gran Show’ tiene un gran parecido con Magaly Medina, pues " siempre le decían, que se busque un doctor, abogado, etc”. “¿Tú crees que se iba a fijar en un camarógrafo? No, pero estuvo con Ney Guerrero que recién estaba escalando como productor, parecido a lo que vivimos nosotros”, sostuvo.

Como se recuerda, Valcárcel mantuvo una relación amorosa y un corto matrimonio con Javier Carmona, reconocido gerente de televisión y empresario de la industria del entretenimiento, que falleció en el 2020. En tanto, Magaly inició un romance con su exproductor Ney Guerrero en 1997, cuando salió a la luz ‘Magaly TeVe’.

Al igual que Magaly Medina, Gisela también tuvo un romance con un reconocido productor de televisión.

