El diagnóstico de Andy Polo por lesión en Universitario que lo alejó de la selección peruana

Andy Polo sufrió una lesión en el Universitario vs Atlético Grau por Liga 1. (Universitario)

Universitario de Deportes consiguió un triunfo valioso ante Atlético Grau el pasado fin de semana que le ha permitido seguir con vida en su lucha por el Torneo Clausura. Sin embargo, no todo fue alegría en tienda ‘crema’, ya que uno de sus mejores elementos como Andy Polo tuvo que ser cambiado por una lesión que, inclusive, lo sacó de la reciente convocatoria a la selección peruana. En ese sentido, en las últimas horas se ha conocido el diagnóstico del futbolista.

De acuerdo con RPP Noticias y al diario Líbero, el extremo fue sometido este lunes 19 de setiembre a una resonancia magnética, la cual arrojó que padece de un esguince de primer grado en el tobillo derecho.

En este caso, ambas fuentes difieren en cuanto al tiempo de recuperación, ya que el periodista Gustavo Peralta, indicó que podrá estar disponible para el duelo de la fecha 13 ante Alianza Atlético el viernes 30 de este mes. En tanto, los primeros dieron a conocer que la ‘Joya’ estará fuera de las canchas por un plazo de, al menos, dos semanas, por lo que no estaría en definitiva ante el ‘Vendaval’ y sería duda para el enfrentamiento en el estadio Monumental ante Carlos A. Mannucci el 5 de octubre.

Lesión de Andy Polo

El extremo nacional sufrió una lesión en el último tercio del cotejo ante los ‘albos’. Todo nació en un ataque de Alexander Succar, cuando intentó sacar a los zagueros rivales, pero en un instante en que se disponían a ejecutar un contragolpe, apareció el futbolista de 27 años para ganar la pelota y sacó un disparo que el arquero Raúl Fernández alcanzó a despejar.

No obstante, tras su remate fue derribado por Daniel Franco, quien lo desestabilizó, aunque al momento de querer pisar, se ve que cae mal y queda tendido en el césped. A los 77 minutos, Gerson Barreto ingresó por Polo, pero claramente en un cambio de sistema, pues los dos jugadores ocupan diferentes posiciones en el campo.

El extremo peruano sufrió una lesión ante los 'albos' que lo desconvocó de la 'bicolor'. (Video: GOLPERU)

Desconvocatoria de la selección peruana

A los pocos minutos de que acabó el partido entre Universitario y Atlético Grau, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la desconvocatoria del exdelantero del Portland Timbers y, más bien, añadió a Bryan Reyna de la Academia Cantolao para que se sume al plantel de la ‘blanquirroja’ con miras a los amistosos ante México y El Salvador en Estados Unidos.

Comunicado oficial de la FPF con la inclusión de Bryan Reyna en reemplazo de Andy Polo.

Tema legal de Andy Polo

Cabe mencionar, que el llamado del jugador ‘merengue’ generó polémica en la prensa nacional y en los hinchas. Esto debido a que fue demandado por su esposa por agresión en Estados Unidos, cuando aún militaba en el Portland Timbers de la MLS. De hecho, a raíz de este suceso, el equipo estadounidense le rescindió el contrato, por lo que el futbolista optó por aceptar la oferta del cuadro de Ate, que le hizo una propuesta y fue anunciado en marzo de este año.

Ante esta situación, hubo un debate entre los propios aficionados de la ‘U’ por sus problemas familiares y hechos de agresión, algo que no terminó de confirmarse en los tribunales y, por consiguiente, no llegó a mayores instancias.

Y si bien en casi toda la campaña no había ofrecido su mejor nivel, Andy Polo parecía haber recuperado su mejor versión en las últimas fechas del Torneo Clausura, con lo cual captó el ojo de Juan Reynoso para llamarlo a la selección peruana. Justamente, el mismo DT habló sobre el caso del jugador y negó que fuera un inconveniente su viaje a Norteamérica. “Es un tema más personal. El tema legal está más que resuelto. Digo con respeto que se debe investigar con detalles antes de salir a opinar de situaciones que ni van a pasar. En el tema particular si nos puede rebotar a mal, quédense tranquilos que no va a pasar”, sostuvo en conferencia de prensa.

Por lo pronto, el veloz extremo tendrá que enfocarse en su rehabilitación para tratar de recuperar su performance y luchar por un lugar en el combinado patrio.

