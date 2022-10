Magaly Medina recordó cuando estuvo en prisión: “Ese hecho no me humilló, me fortaleció”

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel por 'burlarse' de la vez que estuvo en la cárcel. (ATV)

Magaly Medina respondió fiel a su estilo a las indirectas que le envió Gisela Valcárcel en la segunda gala de su programa de ‘El Gran Show’. ‘La Señito’ en su show del sábado 8 de octubre, presentó al popular ‘Apoteósico’ vestido de reo y lo mostró encerrado en una prisión de plata. Esto en clara alusión a los días que Medina pasó en prisión por el caso de difamación que perdió en contra del futbolista Paolo Guerrero.

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’, lo tomó como una evidente indirecta y le aclaró varios puntos a la mamá de Ethel Pozo, entre ellos que ese episodio marco su vida televisiva, pero también la fortaleció.

“Esa fue una burla y una humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso y no lo es. Fue penoso porque fueron los peores días de mi vida televisiva”, puntualizó.

Magaly Medina comentó que Gisela Valcárcel le recordó el tema justo cuando está a punto de cumplir 14 años de cuando la llevaron a un centro penitenciario en Lima.

“Es lo que Gisela Valcárcel me ha recordado, además, justo a punto de cumplir 14 años desde aquel 16 octubre del 2008. Lo que viví en presión fue la muestra de cariño de la gente”, indicó.

Magaly estaba medicada y sufría de anorexia nerviosa

Por otro lado, reveló que cuando estuvo en el área de prevención del penal, se encontraba medicada debido al mal crónico que tiene, que es la depresión, además de padecer de una anorexia nerviosa.

“Yo estuve medicada en el penal debido a mi depresión, me alejé porque necesitaba reencontrarme conmigo misma, necesitaba recuperar mi salud física que estaba bastante deteriorada. En prisión sufrí de anorexia nerviosa y luego me dediqué recuperar mi salud mental”, detalló.

Asimismo, le aclaró que ‘Gise’ jamás vivirá la experiencia que ella pasó y que tampoco tendrá el respaldo del público como lo que ella vivió cuando pasó varios días en una fría prisión.

“Creo que ella nunca sabrá lo que es estar en una prisión, pero tampoco creo que nunca podrá saber lo que es la solidaridad de todo un público y un pueblo”, expresó.

Magaly Medina explotó contra Gisela Valcárcel por hacer que su locutor aparezca en una cárcel. (Captura)

Finalmente, indicó que los casi tres meses que vivió encerrada no es un capítulo de su vida que quisiera olvidar o que la humille, por el contrario, es algo que sintió que la fortalece.

“Esto lo he querido mostrar para que sepan la bajeza y ruindad de la que es capaz Gisela Valcárcel, no te puedes burlar de eso, porque yo si no te lo permito, si tú quisiste humillarme a mí, pues yo te estoy demostrando, ese hecho no me humillo, a mí me fortaleció”, puntualizó.

Gisela no respondió directamente a Magaly

Magaly Medina también comentó que Gisela Valcárcel se acobardó y no le respondió de forma directa, sino que utilizó otras formas para enviar indirectamente algunos mensajes a la popular ‘Urraca’.

“Lo que hizo es vender su programa y jugar con la audiencia. Al final arrugaste cobarde, arrugaste y de la peor forma porque ella toda la vida ha sido buena para las indirectas. Nunca le gusta decir nada de frente como acá. Ella, siempre con sus indirectas”, comenzó diciendo la presentadora de TV.

Asimismo, Magaly Medina apareció con el mismo ‘armamento’ para burlarse de Gisela Valcárcel y señalar que lo que estaba haciendo la rubia era ‘vender su programa’, pues muchos de los televidentes esperaron toda la noche que le respondiera a la ‘Urraca’.

Magaly Medina a Gisela Valcárcel por ‘indirectas’ en ‘El Gran Show’: “Arrugaste cobarde”. (ATV)

SEGUIR LEYENDO