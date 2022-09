Yahaira Plasencia se pronuncia luego del encuentro entre Sergio George y Gabriela Herrera

Yahaira Plasencia habla de encuentro entre Sergio George y Gabriela Herrera

Yahaira Plasencia rompió su silencio, luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ pusiera en evidencia el encuentro entre Sergio George y Gabriela Herrera en un estudio musical. Como se recuerda, el productor quedó impactado con la presentación de la joven en el programa ‘La Gran Estrella’.

Sin embargo, la joven también está trabajando en su carrera musical, por lo que no desaprovechó la oportunidad de probarse ante el productor de Marc Anthony. Pero, esta decisión habría causado gran sorpresa. Y es que, como se conoce, Sergio George trabaja en Perú junto a Yahaira Plasencia.

Frente a ello, la salsera fue consultada sobre el tema. Lejos de mostrar alguna molestia o incomodidad con la joven, dejó en claro que es una mujer muy talentosa a la que conoce desde hace un tiempo y asegura que se llevan bien.

“Siempre lo dije, Gabriela es una chica que baila bonito, una chica que tiene mucha presencia, y eso es lo que también vende en esta industria. A Gaby la conozco y me cae muy bien, todo muy bien con ella”, señaló al inició la popular ‘Patrona’.

Sergio George se emocionó al conocer a Gabriela Herrera. (Captura de América)

En otro momento, se refirió a los supuestos ‘celos’ que habría tenido al ver la reacción de su productor musical con la presencia de la exintegrante de ‘Esto es Guerra’. Frente a ello, aseguró que tiene muy claro que Sergio ha llegado a Perú a ver a más artistas.

“No, nada que ver, no me puse celosa, por el contrario, sé que Sergio tiene que buscar artistas, es productor, es su negocio, y qué mejor que sea en el Perú . A mí siempre me ponen como la mala, siempre dicen que Yaha es la mala, pero, al contrario, yo siempre que tengo una entrevista internacional menciono a todas las chicas, porque todas tenemos sueños”, sentenció.

¿Qué dijo Sergio George sobre el talento de Gabriela Herrera?

Luego de ser captados saliendo de una sala de ensayo, Sergio George fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y explicó cuál fue la razón de esta reunión. Desde el inicio, dejó en claro que tuvo interés de conocerla.

“Estoy para conocer gente y con Gabriela nos conocimos la semana pasada en el show y estamos aquí. Un gran talento que tiene y quería conocer en persona, conocer un poco de ella, hablar con ella un rato. Yo estoy conociendo personas, hace una semana conocía a Kate Candela también, estoy conociendo gente aquí. Yo soy un local, soy un peruano adoptado”, señaló el jurado de ‘La Gran Estrella’.

Sergio George se luce junto a Gabriela Herrera en estudio de música y podría convertirse en su productor | Willax

Por su parte, Gabriela Herrera se mostró entusiasmada con lo dicho por el músico y dejó abierta la posibilidad de trabajar juntos. Además, hizo hincapié en que a George le gustó su voz.

“Bien (de estar con Sergio). Feliz, en realidad estamos viendo unas cositas por ahí, igual contenta de que Sergio sea una de las personas que me está dando la patadita de la suerte por así decirlo. Justo de eso estábamos hablando (música), me estaba probando a ver si tenía voz o no y fue aprobado”, comentó.

