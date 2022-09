Sergio George se luce junto a Gabriela Herrera en estudio de música y podría convertirse en su productor | Willax

Gabriela Herrera habría impactado con gran fuerza a Sergio George, luego de su presentación en ‘La Gran Estrella’ como refuerzo de una de las duplas del programa. Sin embargo, la bailarina también viene trabajando en su faceta como cantante y todo parece indicar que sería de la mano del productor de Yahaira Plasencia.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ compartió diversas fotografías en las que se lucía junto al puertorriqueño en unos ensayos dentro de un estudio musical. Tras ver estas imágenes, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los abordaron para tener más detalles.

En un principio, el productor musical señaló que está en nuestro país para conocer a más talentos, sin embargo destacó que luego de la presentación de la joven en el programa de Gisela Valcárcel le interesó conocerla, razón por la que fueron al estudio.

“Estoy para conocer gente y con Gabriela nos conocimos la semana pasada en el show y estamos aquí. Un gran talento que tiene y quería conocer en persona, conocer un poco de ella, hablar con ella un rato. Yo estoy conociendo personas, hace una semana conocía a Kate Candela también, estoy conociendo gente aquí. Yo soy un local, soy un peruano adoptado”, señaló el jurado.

Por su parte, Gabriela Herrera se mostró muy entusiasmada con su acercamiento con esta eminencia de la música. Además, no descartó el hecho de poder trabajar juntos en un futuro y aclaró que la escuchó cantar y le gustó su voz.

Sergio George se luce junto a Gabriela Herrera.

“Bien (de estar con Sergio). Feliz, en realidad estamos viendo unas cositas por ahí, igual contenta de que Sergio sea una de las personas que me está dando la patadita de la suerte por así decirlo. Justo de eso estábamos hablando (música), me estaba probando a ver si tenía voz o no y fue aprobado”, comentó al inicio.

Seguido, señaló que al productor de Yahaira Plasencia le gustó su trabajo en escena en ‘La Gran Estrella’, pero ahora ha conocido su voz y le ha gustado. Además, se siente preparada por si intentan bajonearla al ser nueva en el rubro.

“A él le gustó mi performance en el escenario y justo ahorita conversamos para ver el tema de la música. Escuchó como era mi voz, si realmente canto o si tinteo como hacen muchas. Muchas me fastidian y me quieren bajonear, pues que se aguanten. Por más que me quieran chancar, a mí me da igual”, sentenció segura.

No tiene problemas con Yahaira Plasencia

En otro momento, explicó que no habría ningún problema con Yahaira Plasencia en el aspecto musical, pues ambas trabajarían géneros distintos. “Yahaira está en el tema de la salsa y no tendría por qué incomodarle, porque somos diferentes rubros”, expresó.

También, se refirió a los malos comentarios que podrían haber en contra de ella por ser una persona aún novata en el canto, aunque ha demostrado que tiene gran talento y capacidad para el baile. “Hay varias que cuando sienten que algo tiembla quieren ningunear, en realidad yo trato de estar en lo mío, dar paso firme poco a poco, sin meterme en escándalos. Mi lado va más por el arte”, confesó.

Sergio George se emocionó al conocer a Gabriela Herrera. (Captura de América)

Advirtió que no está buscando tener problemas con nadie y no caería en ese tipo de situaciones. “Algunas quieren ningunearme, pues se les va a quedar ahí nomas yo no caigo en esas cosas. Cuando alguien está haciendo algo bien y van a estar hablando para poder bajarte, pero viste como ninguneé a todas. En bailar ya las destruí y si les molesta, pues que se rasquen”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO