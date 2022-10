Ebelin Ortiz arremetió contra ‘El Gran Show’: “Tiene como insumos a infieles reconocidos”

Ebelin Ortiz criticó a Gisela Valcárcel y a su polémico reality de baile 'El Gran Show'.

Ebelin Ortiz se mostró en desacuerdo con la nueva temporada de ‘El Gran Show’. En su regreso a la pantalla chica tras el fracaso de ‘La Gran Estrella’, Gisela Valcárcel incluyó a participantes que, anteriormente, fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina, entre ellos Melissa Paredes, Giuliana Rengifo y ‘Robotín’.

Pese a las críticas de la ‘Urraca’, quien aseguró que la rubia conductora invitaba a figuras mediáticas para generar rating, Gisela enfatizó en su segunda gala que su “programa se hizo para unir, no para discutir temas personales”. Justamente este doble discurso fue el que criticó la actriz nacional en una reciente entrevista con Infobae.

“Tenemos a una conductora (Gisela Valcárcel) que sale en su programa el mayor infiel, todo el tiempo. Las dos hablan de la moral, sin embargo, una afecta la vida de las familias (Magaly Medina) y la otra vanagloria un acto de infidelidad. ¿Queremos preservar la familia y las buenas costumbres, o qué?”, expresó indignada la artista nacional.

En otro momento, Ortiz acotó que la ‘Señito’ no deja de cometer incongruencias al momento de defenderse. “Tú no puedes hablar de la familia y de ser pro-familia, cuando tienes como insumo a un infiel reconocido. No te pongas como abanderada de algo cuando en la práctica no lo haces”, sostuvo.

Pese a ello, Ebelin Ortiz indicó que está dispuesta a pisar nuevamente el programa de Valcárcel. “Le tengo aprecio a Gisela, por supuesto. Si me vuelve a llamar y tengo el tiempo, iría”, señaló. Recordemos que la actriz participó en ‘Bailando por un Sueño’, ‘El Show de los Sueños’ y ‘El artista del Año’, donde quedó en el sexto puesto.

La polémica de ‘Magnolia Merino’

Ebelin Ortiz cuenta con una larga trayectoria artística, en la que ha formado parte de diversas series y películas. Sin embargo, recientemente, Magaly Medina recordó al público que fue ella quien protagonizó ‘Magnolia Merino’, la polémica serie que satirizó su vida y que fue transmitida por Latina TV cuando ella se encontraba en la cárcel.

“Me basé en el personaje que vende Magaly Medina en televisión. A las 9 de la noche nos ofrece hasta el día de hoy, porque su forma no cambió nunca, un personaje. Ese personaje es una periodista que es burlona, que agrede con sus comentarios, que expone a personas públicas; y el personaje de Magnolia Merino era eso. No estábamos hablando de su vida íntima, no hemos hablado de su hijo. Se creó una historia a partir de un personaje mostrado en TV. Si a ella no le gusta, probablemente es porque se ve reflejada. Ya ese es su problema. No es el problema ni del escritor, ni de la productora, mucho menos de la actriz que lo interpretó”, mencionó.

Además, dejó en claro que ella jamás planificó que la serie se transmitiera justamente cuando Medina se encontraba tras las rejas, pues ya había grabado sus escenas con mucha antelación del mediático juicio contra Paolo Guerrero. “Es muy fácil echarle la culpa al actor de por qué aceptó. Pero espérense un ratito, las cosas no funcionan así”, acotó.

