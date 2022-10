Rodrigo Cuba se luce más unido a Ale Venturo tras mensaje de Melissa Paredes en ‘El Gran Show’

Rodrigo Cuba hace caso omiso a los comentarios de Melissa Paredes sobre su ampay. (Instagram / Captura)

Rodrigo Cuba ha dejado en claro que su romance con Ale Venturo está más fuerte que nunca. Esto luego de las palabras de Melissa Paredes en la última edición de ‘El Gran Show’. Y es que, la exreina de belleza no dejó de comentar el polémico ampay del futbolista donde se lució bailando muy pegadito a una joven que no era su pareja en una discoteca en Piura.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo, y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada qué hacer!. Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar, solo voy a decir eso, por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”, dijo la modelo mostrando su incomodidad al recordar que el escándalo que ella protagonizó duró acerca de un año, mientras que el de su exesposo apenas una semana.

Ante ello, todo parece indicar que Rodrigo Cuba quiso demostrar que su relación sentimental con Ale Venturo sigue viento en popa y que han hecho caso omiso a todas las críticas en su contra. El pelotero utilizó sus redes sociales para asegurar que sus planes de formar una familia con la empresaria no han cambiado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el integrante del Sport Boys compartió con sus más de un millón de seguidores una fotografía donde se ve que está sosteniendo la mano de su enamorada, quien se encuentra embarazada de casi seis meses de su primer hijo en común.

Aunque en la imagen no se ve más que dos manos entrelazadas, el característico corazón azul que usan en sus publicaciones dese que iniciaron su vínculo amoroso deja por entendido que se encuentran más unidos que nunca y que el ampay del pelotero no habría afectado en nada su amor.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo. (Instagram)

Cabe mencionar que, hasta el momento ni el popular ‘Gato’ Cuba ni Ale Venturo se han pronunciado al respecto y han preferido guardar silencio. Incluso, cuando han sido abordados por algunos medios de comunicación, han preferido evitar dar declaraciones y continuar con sus caminos. Lo cierto es que, el jugador ya ha aceptado que estuvo en una fiesta en el norte del país y recibirá una sanción por parte de su equipo.

Recordemos que, no es la primera vez que Rodrigo Cuba y su pareja aparecen juntos después de difundirse el ampay del pelotero. Hace algunos días, se les vio a ambos en la inauguración del nuevo restaurante de Ale Venturo donde no dudaron en tomarse fotos con los asistentes y se mostraron muy sonrientes.

Asimismo, el futbolista posteó un video con las primeras ‘pataditas’ de su bebé acompañando el post con un extracto de una canción que dice ‘I Love you’, demostrando que habría obtenido el perdón de la rubia y presumiendo su avanzado embarazo.

Rodrigo Cuba posteó 'pataditas' de su bebé con Ale Venturo. Instagram

